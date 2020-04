El artesano que se hizo viral en Corrientes recibió casi 8 mil pedidos

El artesano correntino que pidió ayuda para trabajar a través de un mensaje que se hizo viral, se mostró agradecido con el gesto de la gente que le encargó obras y reveló que recibió casi 8.000 mensajes.

"Gracias a las 7.600 personas que me mensajearon y me siguen mensajeando, trataré de cumplir con todos. Si no contesto es porque todavía tengo 2.870 mensajes de WhatsApp sin abrir", comentó.

Se trata de Jorge Espinoza, un hombre que envió un mensaje de voz a un amigo para pedirle que publique en las redes sociales sus trabajos de madera para poder subsistir durante el aislamiento obligatorio, que le impidió generar ingresos para cubrir los gastos de primera necesidad.

El pedido de ayuda, lanzado desde la localidad correntina de San Luis del Palmar, se viralizó y recogió en poco tiempo miles de encargos de las tablas de madera personalizadas que realiza para cortar carne.

A través de un mensaje de Facebook en la cuenta de El Litoral, Jorge Espinoza manifestó su agradecimiento "a Dios por haberle tocado su corazón a cada uno, por ayudarme a que pueda volver a trabajar como siempre lo hice".

En el mismo mensaje mencionó que cuando realizaba sus ofertas a través de los grupos de compra-ventas de Facebook, tuvo constantes problemas de hackeos y denuncias como spam, por lo que la red social lo bloqueó incontables veces.

"Gracias a todos mis amigos de corazón, gracias a todos ustedes estoy trabajando otra vez. Gracias de corazón", dijo en su mensaje.

