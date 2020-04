Aplicaron sanciones a casas de cobranzas que impusieron recargos

En la ciudad cinco negocios de cobranzas extrabancarias fueron sancionados por la subsecretaría de Comercio y Defensa al Consumidor, dado que usuarios denunciaron que dichas sucursales cobraban un plus en el momento de efectuar los pagos habituales de impuestos o servicios.

Al respecto, el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, expresó a El Litoral: “Lo que estuvimos haciendo desde el miércoles hasta hoy (por ayer), fue aplicar sanciones a algunos rapipagos que estaban cobrando un plus, algo que no se debe hacer porque es una práctica abusiva. Más allá de que no hay una reglamentación que lo prohíba, encuadra dentro del artículo 8 bis. Además, en las inspecciones aplicamos sanciones por no contemplar otro tipo de obligaciones como por ejemplo no tener libro de quejas, no estar inscriptos en el registro de comercio y otras cuestiones más”.

En total cinco de estos canales de cobranzas fueron sancionados, y por lo tanto dejaron de cobrar el recargo. Además, se preparan para dar continuidad a los controles. “Desde el lunes comenzaremos a controlar a los otros rapipagos que comenzarán a funcionar, porque se dispuso que todos abran sus puertas”, agregó el funcionario.

Para realizar denuncias se puede llamar a los números fijos de la subsecretaría de Comercio y Defensa al Consumidor: 3794476025, 3794476026, desde las 8 hasta las 12 y desde las 16 hasta las 19.

(MS)