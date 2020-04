El PRO a Alberto: “El objetivo principal debe ser evitar el default”

El PRO expresó su esperanza de que “lleguen a buen puerto” las negociaciones por la deuda externa, a partir de la propuesta presentada por el presidente Alberto Fernández, y dijo confiar en que “el gobierno logrará evitar un nuevo default, que tendría enormes efectos negativos para la economía del país y la vida de los argentinos”.

El partido se pronunció en ese sentido en un comunicado titulado “El objetivo principal debe ser evitar el default”, firmado por su presidenta, Patricia Bullrich, el secretario general, Eduardo Macchiavelli, el vicepresidente primero, Federico Angelini y la vicepresidenta segunda, Laura Rodríguez Machado.

“Nuestra actitud como partido ha sido siempre la de ayudar a solucionar los problemas estructurales de la Argentina”, subrayó la fuerza del ex presidente Mauricio Macri.

En ese sentido, el macrismo recordó que el interbloque de Juntos por el Cambio votó este año “a favor de la ley, propuesta por el gobierno, para iniciar las negociaciones”.

“Sobre las cuestiones técnicas de la oferta preferimos no opinar, porque no las conocemos y porque la responsabilidad de las negociaciones es del Gobierno nacional”, advirtió.

(AG)