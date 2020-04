Flexibilizan la cuarentena por sectores y regiones

El Gobierno pone en marcha la “cuarentena administrada” que anunció Alberto Fernández para la fase en curso del confinamiento nacional.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que “a partir del lunes se van a ir reanudando muchas actividades en lugares de la Argentina”. Serán rubros muy puntuales, para reactivar el comercio o para resolver inconvenientes propios de la parálisis extendida.

El Gobierno tomó los pedidos de los gobernadores y los pasó por el filtro del Ministerio de Salud, que autorizó algunas actividades con protocolos sanitarios específicos.

Los pedidos de las provincias que serán admitidos por Nación son la venta de comercios minoristas a través de plataformas online y entrega a domicilio; la atención en consultorios médicos y ópticas con turnos espaciados; los centros de pago rápido y las cajas para que las provincias vuelvan a recaudar tributos; la actividad registral y las empresas de seguros “sólo con guardias”. La construcción privada deberá esperar.

Pedidos de gobernadores

La Casa Rosada, de todas formas, no hará lugar a todos los pedidos de los gobernadores. “Si bien ellos pidieron abrir varios sectores, nosotros lo vamos a acotar para tener un control sanitario”, señaló una alta fuente del Gobierno al diario porteño La Nación. Hay rubros que quedarán para más adelante.

En Olivos hubo reuniones técnicas ayer para elaborar la nueva Decisión Administrativa con las nuevas actividades exceptuadas a partir de la semana próxima.

Para tomar las decisiones, el Gobierno tuvo a la vista lo que denominó “mapa inteligente”, donde figura la circulación del coronavirus en las distintas provincias. A nivel nacional, los contagios se duplican cada 14 días. Pero hay puntos del país donde no hay casos o donde la circulación es mucho más lenta.

“Tenemos que tener una mirada inteligente sobre qué sectores se pueden ir reanudando. Tenemos un mapa de datos que hace que vayamos tomando decisiones”, dijo Cafiero a la TV Pública. Y agregó: “En este mapa inteligente hay localidades, zonas, jurisdicciones que no tienen casos o no tienen circulación viral. Naturalmente ahí se van a reanudar actividades. Lo estamos haciendo con los protocolos que define Salud”.

El funcionario coordinador diferenció al conurbano “que tiene una complejidad distinta” de las “zonas más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires” que podrían tener cierto movimiento a partir del lunes.

Hay muchas provincias que no hicieron ningún requerimiento a Nación para autorizar actividades o lugares. Entre ellas figura San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. No descartaban, no obstante, cursar pedidos en los próximos días.

Del otro lado, hay gobernadores que hicieron pedidos puntuales. Omar Gutiérrez, de Neuquén hizo un listado de pedidos. Entre ellos, “que abran los establecimientos de cobranza de servicios e impuestos”, “que operen los comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico”, “la atención médica y odontológica programada con dos pacientes por hora” y “ópticas con turno previo”.

Con respecto al comercio, un pedido similar hicieron Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta) y Sergio Zilliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) que solicitaron que los comercios minoristas puedan vender mercadería por plataformas virtuales, con protocolos para que algunos empleados puedan acudir a los locales para verificar stock y realizar el reparto a domicilio. El salteño pidió además la reactivación del proceso industrial del tabaco, para no perder la cosecha y cuando en el país comienzan a registrarse faltantes de cigarrillos.

