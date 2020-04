UMC y Haciendas Villaguay iniciaron con éxito su ciclo de subastas online

En el contexto de medidas preventivas contra el coronavirus, las firmas UMC SA y Haciendas Villaguay realizaron el lunes pasado un remate por internet, con más de 7.500 cabezas filmadas de invernada, que se vendieron con una demanda muy sostenida. El ciclo de subastas online de ambas consignatarias continuará el próximo martes, con otras 6 mil cabezas, en el marco del 47° aniversario de Haciendas Villaguay SRL.

Tras poco más de un mes sin eventos comerciales, UMC SA y Haciendas Villaguay SRL reactivaron la semana pasada su calendario de remates, y en este caso se vendió por internet, a través de dos portales. Pocos actores en las oficinas de ambas firmas, en la ciudad de Villaguay, y casi todos los representantes siguiendo las ventas por videoconferencia y por teléfono, en un reacomodamiento que ambas casas consignatarias decidieron realizar en su sistema de ventas en el marco de la emergencia por covid-19.

“Tratamos de reducir el movimiento al mínimo, y traer un camión de transmisión para realizarlo televisado era mover mucha gente a Villaguay; por eso con muy poca gente en el piso pudimos realizar el remate por internet”, resumió Nicolás Canessa, martillero de UMC SA. La experiencia fue interesante, y si bien al inicio hubo algunos problemas de conexión, luego la venta fue fluida y “más de 3.900 personas entraron a los portales de internet para seguir el remate”, contó Canessa.

La oferta de 7.500 cabezas, casi en su totalidad de invernada, fue filmada principalmente en campos del NEA. “Esta fecha estaba prevista para Gobernador Virasoro, por esta situación no pudimos hacerlo allá al remate, pero de todas maneras los productores del Norte decidieron acompañarnos con sus lotes filmados; hay necesidad de vender, ya sea para cumplir con obligaciones o descargar los campos; estamos en plena zafra y eso también nos llevó a continuar con los remates”, dijo el martillero de UMC SA.

En cuanto al desarrollo del remate, la demanda estuvo muy firme por la invernada. “Se vendió muy bien, incluso el novillito y el novillo, que son categorías que vienen resentidas porque la exportación e Europa está parada; pero el productor que vendió tiene que reponer, ya sea con ternero o con novillo, no se quieren descalzar”, resumió Canessa. En cuanto a la actualidad del negocio ganadero, en tiempos de pandemia, el consignatario comentó que “vemos que la demanda continúa fluida; es una actividad que no puede parar: el invernador que tiene pasto tiene que poblar, el recriador también está demandando y los frigoríficos no aflojaron durante la cuarentena”, señaló el martillero, quien junto a Juan Leandro Urioste estuvo a cargo del remate del pasado lunes.

Más invernada

Este martes continuarán los remates online de UMC SA y Haciendas Villaguay, con una nueva subasta, en la que pondrán a venta 8.500 cabezas. En este sentido, Nicolás Canessa explicó que “la mayoría de la hacienda de este remate es de Villaguay y la provincia de Entre Ríos, pero también vamos a ir con algunos lotes del Norte”. Y en este aspecto se destaca una consignación de 700 novillos de 410 kilos filmados en un establecimiento ganadero del Chaco. Asimismo, las casas consignatarias preparan también otra subasta online, en el marco de la consigna #QuedateEnCasa, que se desarrollará el próximo 5 de mayo, también desde las oficinas de Villaguay, con transmisión por internet hacia todo el mundo.