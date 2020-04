Claves para defendernos del covid-19

Dr. Jorge Osvaldo Gorodner

Especial para El LitoralEn un artículo sobre covid-19, que publicáramos en El Litoral (23/3/2020) decíamos que “el habitante que está sometido al riesgo de infectarse por covid-19 debe hacer cuarentena domiciliaria inexcusablemente, a excepción de personal sanitario, de seguridad y otros servicios esenciales. Caso contrario, al no aislarse impide romper la cadena de transmisión que es por el momento la única arma que tiene la comunidad para frenar su expansión con su carga mortal”. Y completábamos dicha premisa con otra insoslayable: “En estas circunstancias es necesario conocer la magnitud real de la infección del coronavirus para detectar y aislar portadores y asintomáticos, llevando a cabo un estudio epidemiológico que establezca la magnitud de la virosis para hacerle frente eficazmente”.

El doctor Harvey V. Fineberg, notable experto en salud pública, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina y ex rector de la Universidad de Harvard, EE. UU., ha sostenido (Infobae, 2/4/2020) que deben seguirse los siguientes seis pasos para el control de la covid-19 sin afectar la economía:

1. Establecer un comando unificado.

2. Poner a disposición millones de tests.

3. Suministrar equipos de protección a los trabajadores de la salud y equipar a los hospitales para un aumento repentino de pacientes graves.

4. Diferenciar a la población en cinco grupos y tratar en consecuencia: primero, necesitamos saber quién está infectado; segundo, quién se supone que está infectado; tercero, quién ha sido expuesto; cuarto, quién no se sabe si ha estado expuesto o infectado; y quinto, quién se ha recuperado de la infección y está adecuadamente inmune.

5. Inspirar y movilizar al público.

6. Aprender en tiempo real mientras se realiza una investigación fundamental.

Los pasos del doctor Fineberg son esclarecedores al señalar que “las decisiones para determinar la respuesta de salud pública y reiniciar la economía deben ser guiadas por la ciencia. Si descubrimos cuántas personas han sido infectadas y ahora son inmunes, podemos determinar que es seguro para ellos regresar a sus trabajos y reanudar sus actividades más normales”.

El virólogo italiano Andrea Crisanti a cargo de la contención de la covid-19 en el Véneto, Italia (La Nación, 17/4/2020) controló el virus porque no siguió las indicaciones de la OMS, considerando que “seguramente las directivas de la OMS al principio fueron totalmente equivocadas: de hecho, indicaban que había que hacerle el test diagnóstico con hisopado solo a personas que estaban mal, con sintomatología respiratoria y que tenían una historia de viajes a China o que habían entrado en contacto con alguna persona enferma”, manifestó. Seguidamente agregó: “Es claro que esto obstaculizó muchísimo la implementación de las medidas de prevención, porque si hubiéramos sabido que estaban los asintomáticos que representaban una franja tan grande de la población infectada, quizás hubiéramos tomado medidas mucho más restrictivas en relación a quien iba y volvía de China”.

“Testeamos a todos, parientes de los enfermos y posibles contactos, reconstruyendo la cadena de contagios, los aislamos y no le negamos el hisopo a nadie. Interceptamos muchísimos positivos al principio y esto tuvo un impacto gigantesco”, indicó.

Por lo apuntado hasta aquí considero que medidas consensuadas por especialistas y técnicos, tanto sanitarios como económicos, en base a resultados satisfactorios, serán de beneficio para la comunidad sin someterla a riesgos innecesarios por circunstancias, en momentos críticos como los que atraviesan en este momento 192 países del mundo afectados por covid-19."/> Dr. Jorge Osvaldo Gorodner

