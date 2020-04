“Lo único que nos queda es resistir cada día”, señaló “Becha” Núñez

Carina “Becha” Núñez nació en Santo Tomé, donde desde muy chica se destacó jugando para su colegio. Fue a vivir a Buenos Aires y allí fichó para San Lorenzo de Almagro, club en el que hizo todas las inferiores para debutar en primera, siendo también convocada por la selección nacional de futsal femenino, de la que hoy es capitana del equipo.

Actualmente, “Becha” juega para el Futsi Atlético Navalcarnero, una pequeña ciudad ubicada a tan sólo 27 kilómetros de Madrid, en la que se encuentra afrontando la cuarentena por el coronavirus, que afecta duramente a España.

“Se trata de una pandemia, y en España, lo único que nos queda es resistir día a día”, expresó describiendo la cruda realidad que le toca vivir la santotomeña en declaraciones realizadas en la víspera al programa El Deportivo de radio Continental de Corrientes (97.3 Mhz).

Carina agregó que al ser una pandemia “se trata de una situación mundial que hoy me toca vivirla a mí, pero que ojalá no llegue a mayores en Brasil o Argentina, porque hay mucha gente pobre a las que se les hace muy difícil aguantar tantos días de cuarentena”.

“Hoy más que nada debemos ser solidarios, ayudar al prójimo y llevar esta situación adelante. Hay mucha gente que no guarda el aislamiento porque dice que necesita comer, y la verdad es que me pongo en su lugar, y es difícil para ellos salir de esta situación. Pienso que hay que ser solidarios y ayudarlos para que se queden en su casa”, manifestó la correntina con un gran sentido de empatía social.

En tal sentido puso como ejemplo lo que ella vive a diario en la península ibérica. “En España se manifiesta mucho la solidaridad, tengo vecinos que se ofrecen para traer las compras del supermercado, incluso listas pegadas en el ascensor, para ayudar a las personas mayores que no pueden salir de compras. Ese es el tipo de solidaridad que necesita Argentina y Brasil, porque no tenemos suficientes recursos para sacar todo esto adelante”, resaltó la jugadora profesional.

Trayectoria

Luego de su paso por San Lorenzo, en la que se hizo acreedora a los premios Alumni y Jorge Newbery, “Becha” fue fichada por el club brasileño Celemaster, de Uruguaiana, ciudad ubicada frente su par correntina de Paso de los Libres.

En su primer año en el club brasileño fue campeona, goleadora y mejor jugadora del campeonato.

La santotomeña, con más de 200 goles en su carrera, dejó Celemaster para probar suerte en Europa. “Mi intención era jugar en Italia, pero tuve problemas con el visado; sin embargo recibí permiso para hacerlo en España. Llegué el 15 de enero y firmé hasta la mitad de la temporada que queda para el Futsi Navalcarnero, donde venía pasando una etapa de adaptación al fútbol español, hasta que se desató la pandemia”, explicó.

Carina contó que su actual club es uno de los más competitivos de España, con varios campeonatos nacionales en su haber.

“Cuando llegué, me costó entender el estilo de juego. En Brasil había muchas pautas de movimiento que aquí no tenía, pero de a poco me fui adaptando y todos los días había algo nuevo que aprender, tampoco jugaba mucho y me costaban las marcas”, recordó sobre sus inicios en el conjunto español.

“Al tomar confianza comencé a jugar todos los partidos, con 4 goles convertidos a la fecha”, dijo la jugadora, a quien la pandemia del covid-19 le cortó su mejor momento en el equipo. “Becha” tampoco sabe a ciencia cierta cuándo se reanudará el campeonato, o si renovará el contrato que vence en junio con el Futsi Navalcarnero, aunque todas estas cuestiones quedan de lado totalmente por la cuestión sanitaria, que le preocupa a la correntina, al igual que al mundo.