Mientras aguardan el resultado del análisis, en tres casas cumplen la cuarentena y el policía está aislado

“Tanto el efectivo de la fuerza de seguridad como sus familiares están bien de salud, no tienen síntomas compatibles con coronavirus pero, por precaución, están en cuarentena hasta que tengamos la notificación del resultado de la muestra enviada al laboratorio central”, expresó ayer el director del hospital de Alvear, Roberto Ayala al ser consultado por El Litoral sobre el caso que el último viernes activó el protocolo sanitario.

En esa jornada, un hombre que trabaja en la Capital correntina, pero es oriundo de la localidad del interior, habría retornado a su hogar pero presuntamente sin pasar por el puesto de control establecido en la única vía de acceso a la comuna. Pero más allá de cómo ingresó, en respuesta a un llamado telefónico, personal de Salud Pública concurrió al domicilio del citado efectivo. Allí, además de tomarle la muestra para determinar si está o no afectado por el coronavirus, solicitó a todos sus familiares que respeten la cuarentena.

“Si bien él (policía) en un principio tuvo un malestar, todo parece indicar que responde a una angina. Una afección frecuente en su caso. Ahora no tienen fiebre, nunca perdió el sentido del olfato y tampoco posee algún otro síntoma compatible con el covid -19”, afirmó Ayala. De todas maneras, aclaró que “en la casa donde él vive, está aislado en una habitación y le pasan la comida por la ventana. Y el resto de los integrantes, a su vez, permanecen en cuarentena dentro de su hogar. Inclusive las hermanas que viven en otras casas, están cumpliendo con la cuarentena”.

Por último, el profesional de la Salud insistió en que si bien hasta ahora “están todos asintómaticos, respetan la cuarentena y estimamos que mañana (hoy) podríamos saber los resultados del análisis”.

