Colectivos: sumaron algunas unidades pero mantienen un servicio limitado

El servicio de colectivos capitalino continúa funcionando de manera limitada por la situación sanitaria y desde el Municipio señalaron que mantienen el análisis y los controles del funcionamiento para evitar complicaciones. De esta manera, las unidades circulan y levantan pasajeros evitando aglomeraciones y cumpliendo con ciertos recaudos.

Consultado sobre el servicio, el secretario de Movilidad Urbana de la Comuna, Jorge Sladek, dijo ayer a la tarde a El Litoral que “el volumen de carga de pasajeros no aumentó de manera significativa y se dio con normalidad”.

De esta manera, a pesar de que se reactivaron ayer varias actividades que fueron exceptuadas en esta etapa de la cuarentena, señalaron que el transporte público de la ciudad no evidenció cambios considerables y la cantidad de usuarios siguió siendo escasa, alrededor de un 10% en relación a jornadas habituales antes de que comience el aislamiento social.

Ante esta situación, decidieron mantener el esquema que se sostiene hace varias semanas en la ciudad, con pocas unidades de colectivos circulando y una frecuencia que ronda los 40 minutos aproximadamente.

En este sentido, Jorge Sladek expresó que “al no haber una diferencia importante, no hubo dificultades en las unidades ni modificaciones en el tiempo de espera en las paradas”, aseguró el funcionario.

Más allá de esto, se dieron algunos ajustes en el esquema que se implementó por la emergencia sanitaria. De esta manera, se sumaron algunas unidades en ciertos ramales puntuales, buscando justamente achicar los riesgos de un posible contagio manteniendo los coches con pocos usuarios.

En este sentido, desde el Municipio aseguraron que tienen un monitoreo permanente sobre el servicio para detectar cualquier inconveniente que pueda surgir, no sólo con la frecuencia, sino también con el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención que deben implementar las empresas.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dijeron también que piden a los choferes que informen sobre cualquier irregularidad, y destacaron que hasta el momento no se dieron problemas con el suministro de los elementos de higiene.

