Tomás Zanzottera extraña la rutina de la competencia

El aislamiento obligatorio se mantiene en la Argentina y el deporte, todo hace indicar, será una de las últimas actividades en volver. En el caso de la Liga Nacional de Básquetbol la competencia se paralizó el pasado 14 de marzo.

“Extraño mucho la naranja, jugar, entrenar, competir y estar en el vestuario. No es una situación fácil, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados y los deportistas tanto tiempo sin hacer deporte” confesó Tomás Zanzottera, jugador está cumpliendo su segunda temporada en San Martín de Corrientes.

La cuarentena “la estoy sobrellevando bien, no es fácil, pero trato de no pensar e ir día a día. Es una situación inusual pero como dije alguna que otra vez, hay que escuchar a los que saben”, relató en declaraciones que brindó al portal Basquet Plus.

Frente a la medida de aislamiento, las actividades se ven reducidas a lo que pueda hacer en su hogar. Además de algunas actividades físicas “más o menos encontré una rutina diaria, además de los ejercicios que hago a veces a la mañana o a veces a la tarde. Suelo mirar series, juego a los videos juegos con amigos en red y también ayudó con las cosas de la casa”.

De cara el futuro, Zanzottera es optimista en que se reanude el campeonato con un lógico período de adaptación física. “Yo creo que cuando esto pase la Liga va a volver, ¡deseo que eso pase! No me gustaría que este torneo quede inconcluso, pienso que se podría jugar en junio y julio, obviamente tenemos que tener tiempo de volver a ponernos en condiciones sino sería muy arriesgado para los jugadores. Para nosotros no es normal estar tantos días sin entrenar, por eso es complicado, pero si tenemos algunos días de adaptación no habría problema de volver a competir”.