Algunas farmacias ya disponen de la nueva tanda de antigripales

La segunda tanda de vacunas antigripales del Pami llegaron a algunas farmacias de la ciudad, mientras que otras entidades aguardan las dosis y estiman que la distribución se completará esta semana.

En este marco, los adultos mayores que necesiten inmunizarse deberán considerar que las inyecciones se están aplicando de manera escalonada: hoy será el turno de los que tengan DNI que finalice en 6.

Sin embargo, debido a que no todas las farmacias lograron abastecerse, aconsejan a sus afiliados llamar previamente a la entidad más cercana para constatar la provisión y el día que les corresponde inmunizarse.

Es que, unas pocas farmacias ya cuentan con la nueva partida de dosis. “Las antigripales llegaron el viernes, pero se autoriza por terminación de DNI. Lunes y martes (por hoy) estamos vacunando a los afiliados del Pami cuyo número de documento finalice en 6. Les pedimos a los jubilados comprensión porque muchos llegan desesperados por vacunarse, pero este sistema no depende de nosotros”, manifestó a El Litoral la farmacéutica Diana Grilli.

En tanto que, los encargados de otros comercios del rubro señalaron que aún esperan la nueva tanda de vacunas. Al respecto, desde una farmacia céntrica comentaron a El Litoral: “Nosotros todavía no tenemos provisión de antigripales del Pami, estamos esperando que nos lleguen y estimamos que no pasará de esta semana”. Algo similar, señalaron desde un comercio céntrico, dado que Oscar afirmó: “Ahora no tenemos novedades, aconsejamos que consulten por teléfono previamente”.

Desde el Pami local, la coordinadora ejecutiva Verónica Gómez indicó a El Litoral que “las vacunas vienen por tandas y, como se debe cumplir con una cadena de frío, la Cofa (Confederación Farmacéutica Argentina) se encarga de la distribución de la mayoría de las partidas. Además, la vacunación se realiza de acuerdo a un cronograma”.

En este sentido, los jubilados que todavía no se vacunaron deberán considerar los siguientes días establecidos: miércoles (22) y jueves (23) DNI terminados en 7; viernes (24) y lunes (27) terminados en 8; martes (28) y miércoles (29) terminados en 9. Para el próximo mes se establecerá un nuevo cronograma repitiendo el orden de las terminaciones.

Debido a que se trata de una vacuna fundamental para los adultos mayores para evitar las complicaciones que puede generar la gripe en la temporada de frío, algunos farmacéuticos se comunican directamente con sus clientes habituales para agilizar su inmunización. “Comprendemos que no es un sistema fácil, por eso salgo con mi heladerita a vacunar a mis clientes que están postrados y son de muy alto riesgo por su edad avanzada”, relató a El Litoral la farmacéutica Diana Grilli.

Para cerrar, cabe destacar que el Ministerio de Salud habilitó un call center exclusivo para adultos mayores, allí se pueden consultar por vacunas, recetas electrónicas, coronavirus e información general. Las líneas son: 379-4005518 y 397-4225773.

(MS)