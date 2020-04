“Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi hijo”

Érica Maura es la madre de José María Candia, el joven de 22 años, quien murió el martes en los incidentes registrados en la Unidad Penal N° 1 de Corrientes. La mujer dio detalles de la vida de la víctima y exigió justicia.

Contó que su hijo llegó a la Unidad 1 luego de haber sido condenado por el robo de un celular a su vecina. Comentó también que José María estudiaba y trabajaba dentro de la cárcel y que “nunca tuvo problema desde que llegó”.

A la vez, dijo que José María era ladrillero y que tenía su obraje. También indicó que tenía problemas de adicción y que estuvo internado en el Hospital San Francisco. “No voy a justificar ni decir que mi hijo era bueno, pero él estaba pagando por lo que hizo y ahora quiero que paguen por lo que le hicieron”, exclamó emocionada en declaraciones a Radio Dos.

Luego agregó: “A mi hijo lo condenaron como un gran delincuente y nunca le dieron la oportunidad para que cambie. Desde el primer momento lo condenaron”.

También contó que hace tres semanas fue la última vez que lo vio a su hijo, pero que hablaban todos los días por teléfono. “Siempre me contaba que se iba ir a trabajar a Shonko porque de esa manera le iban a dar la condicional”, expresó Érica. Posteriormente reveló que Candia le andaba pidiendo “los papeles de la escuela que tenía que entregar para irse a la Secundaria”.

Al ser consultado si alguna vez su hijo le comentó que existían conflictos con los penitenciarios, respondió que solamente le contaba que había problemas con los del pabellón 10 y 3. “Siempre le decía que tenga cuidado”, resaltó Maura.

Por la huelga pacífica que venían llevando adelante los internos, su hijo le afirmó que “todos estaban haciendo la huelga de hambre para que le den la libertad condicional a aquellos que ya la tenían”.

En tanto, confesó que “tiene miedo” por su sobrino que también está preso en la Unidad Penal 1. “Quiero que lo resguarden, porque temo por su vida”, exigió.

“El que está libre de pecado que tire la primera piedra”, dijo Érica Maura por las críticas que recibieron los internos y su hijo. “Como mamá he cometido miles de errores y a mis hijos les ensañaba que si robaban tenía que pagar por lo que hicieron. Pero lo que más me duele es que siempre buscan a los más infelices”, subrayó.