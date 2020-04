Remiseros solicitarán la prórroga de las habilitaciones o reducción de los requisitos

Luego de la determinación de la Comuna de extender las licencias de remises y taxis que están por vencer con la presentación de requisitos mínimos, desde la Asociación local informaron que solicitarán una reunión en la Comuna a fin de lograr que se extienda el plazo de vencimiento de las habilitaciones o por lo menos se soliciten mínimos requisitos porque los difundidos no condicen con la situación actual, donde el sector está siendo afectado seriamente en la demanda por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia.

Ante la resolución comunal de extender las licencias para trabajar a los remiseros y taxistas pero cumpliendo ciertos requisitos, El Litoral consultó a Juan Castillo, referente de la Asociación de remises de Corrientes, y dijo que “lo lógico sería que haya una extensión en cuanto a la habilitación, se prorrogue el carnet de conductor entre otras cosas”.

“Y además esperemos que con esta cuestión y dado el tiempo que pasaron sin trabajar los talleres que hacen la revisión técnica no incrementen los costos porque esta certificación ronda los 3.000 pesos, que hoy es mucho dinero para nosotros que estamos atravesando la baja demanda, porque o sino nos convertiríamos en los clientes cautivos”.

“Nosotros vamos a tratar de reunirnos con la Comuna para que esto se analice y se solicite los requisitos mínimos y que se puedan proporcionar en esta circunstancia especial que estamos pasando”, informó Castillo.

Mientras que en relación al reclamo planteado al Gobierno Provincial por los subsidios que no fueron otorgados a casi 1.000 trabajadores del sector, de los cuales muchos reunían todos los requisitos pero que por error de la carga de datos resultaron excluidos, Castillo dijo que “estamos esperando una respuesta, hasta el momento tras el reclamo que presentamos no pasó nada y en realidad son muchos compañeros los que quedaron afuera y no están trabajando respetando las medidas sanitarias”.

En cuanto a la apertura de las bases dijo que “la mayoría están atendiendo pero todas están funcionando con la mínima cantidad de coches, porque el mercado no da por el aislamiento. La demanda es baja”.

Vale recordar que como consecuencia de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio el Gobierno Provincial otorgó subsidios a los conductores de remises y taxis de 7.500 pesos y a los transportes escolares de 15.000 pesos.

