Cardiólogos alertan no enfocarse sólo en la pandemia, por el riesgo de no advertir otros problemas de salud

En un mensaje dirigido a la comunidad en general, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) alertó a la población a no enfocarse exclusivamente en la pandemia, por el riesgo de no advertir otros problemas de salud.

La entidad, que agrupa 35 Sociedades de Cardiología y más de 4.000 cardiólogos de todo el país, brindó su apoyo a las medidas preventivas de aislamiento social, aunque expresó su preocupación por ciertas consecuencias negativas sobre la salud cardiovascular de los pacientes, al minimizar o no consultar por síntomas compatibles con infarto de miocardio, accidente cerebrovascular u otras descompensaciones cardiovasculares, consigna un comunicado remitido a El Litoral.

“Al igual que en otros países, en Argentina se produjo una notable disminución en las consultas, en especial las urgentes, a los servicios de cardiología, debido a que los pacientes con síntomas de enfermedad coronaria no buscan atención por temor a salir de sus domicilios y al contagio. Eso se ha traducido, por ejemplo, en una reducción cercana al 50% en las derivaciones a servicios de hemodinamia para el tratamiento del infarto agudo de miocardio, lo que podría incrementar la mortalidad cardiovascular”, advirtieron.

En este sentido, recordaron que “todas las instituciones médicas poseen un departamento de atención exclusiva para pacientes con casos de coronavirus, que funciona de manera independiente de las áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento del resto de las enfermedades. Por lo tanto, los pacientes que concurren por dolencias específicas no tienen contacto con casos confirmados o sospechosos de covid-19”.

Por ello, “la FAC recomienda que se debe continuar con los controles cardiovasculares y ante la sospecha de empeoramiento de una enfermedad cardiovascular o la presencia de nuevos síntomas que puedan hacer pensar de que sean de origen cardiovascular, no se debe demorar la consulta, teniendo presente que el infarto y las urgencias cardiovasculares no se detienen ante el avance del covid-19”, concluye el comunicado firmado por el presidente de la entidad Alberto J. Lorenzatti y por el secretario, Diego Martínez.

