Vecinos de un barrio y de áreas suburbanas piden trato igualitario para entrar a Itatí

Por la emergencia sanitaria que generó el coronavirus, al igual que en otras comunas, en Itatí existen controles en el acceso. Y si bien los habitantes de un barrio conocido como “50 viviendas” y de las zonas suburbanas reconocen que ese tipo de medidas son necesarias, consideran que ellos reciben un trato diferente al que posee la población del casco urbano. Por ello, presentaron una nota al Concejo.

En el citado escrito que está rubricado por un número considerable de pobladores, cuentan que el puesto de contralor está instalado en la intersección de la Ruta Nº 20 y acceso al paraje Guayú, lo cual se ubica antes de la entrada del citado barrio. Esto, indican, dificulta la circulación de los habitantes de esa zona ya que, al estar fuera de los límites impuestos por las autoridades, “se nos controla como a los que vienen de otras localidades”, afirmaron.

Por otra parte, manifiestan su malestar porque, sin previo aviso, les colocaron un vallado en el ingreso al complejo habitacional. A esto, se suman una serie de situaciones, tales como el registro fotográfico de las patentes de los vehículos que transitan por esa área.

Por esa razón, argumentan que resolvieron presentar un petitorio, a través del cual exigen que el puesto control sea trasladado unos metros y de esa forma, el barrio quedaría dentro de la localidad. Asimismo, en la misiva que ingresó días atrás a la comuna, los vecinos también piden que “se revise la actuación de las autoridades sanitarias y de las fuerzas de seguridad que se hallan instaladas en la intersección de la Ruta Nº 20 y acceso al paraje Guayú”. Sostienen que realizan una queja formal ante “los organismos que correspondan y/o la Justicia Civil de turno, porque vemos afectados nuestros derechos con restricciones como la de salir una sola vez al día, y/o solicitar delivery (una sola vez) por la tarde y una a la mañana, el trato poco cordial con los vecinos y falta de respeto hacia personas mayores, mujeres y niños, la toma de fotos de los vehículos con sus chapas patentes, afectando el derecho a la privacidad, preguntas poco coherentes que nada tienen que ver con la prevención sanitaria”, entre otros.

No obstante los reclamos, los firmantes dejan en claro que no desconocen ”la situación” y que están a favor de la prevención y cuarentena, “pero el trato dispar y discriminatorio es excesivo para nuestra zona, por lo que acopiamos suficientes pruebas gráficas y fílmicas de lo acá manifestado y de cómo se maneja al resto de la población civil”.

Finalmente, solicitan al Concejo Deliberante que “arbitre los medios necesarios para que se coloque el control después de nuestro barrio, y zona suburbana, a efectos de estar en igualdad de condiciones que el resto de los itateños y que no se nos controle como a los que vienen de otras localidades”.

Entre las pruebas documentales que exhibieron los vecinos, se pueden observar las vallas en el ingreso al barrio que, según indicaron, fueron colocadas sin previo aviso “lo que hace que nos consideremos un peligro latente o delincuentes”. Por otro lado, en un croquis confeccionado en base a una imagen satelital, se ve claramente cómo el citado barrio está por fuera del límite marcado por el control, y que es lo que justifica el pedido de los habitantes.

(AB)