Vuelve el estacionamiento medido y tarjeteros alistan requisitos para mañana

La Comuna capitalina dispuso reactivar el servicio de estacionamiento medido en el centro de la ciudad, por lo que los trabajadores del sector tratan de cumplir con todos los requisitos para poder retomar su actividad a partir de mañana.

Aunque el cobro del estacionamiento será en un solo turno, de 7 a 12, los tarjeteros deben contar con varios elementos y por ello se organizan con las cooperativas a las cuales pertenecen. En diálogo con El Litoral, uno de los trabajadores comentó ayer que “nos dijeron que nos van a dar los barbijos y alcohol, pero a algunos muchachos ya les estaban entregando”, aseguró.

Asimismo, otro tarjetero contó que “sé que algunos están fabricando sus propios barbijos para poder trabajar sin problemas, pero el alcohol es más difícil porque no se consigue”.

Con respecto a la reactivación de la actividad, los trabajadores que cobran el estacionamiento medido se encuentran atentos a poder cumplir con los requisitos sanitarios dispuestos por la Comuna, y aseguran que serán muy cuidadosos para evitar posibles contagios de coronavirus.

Más allá de esto, desde el Municipio señalaron que el servicio se reactiva por pedido de los trabajadores, ya que la mayoría no cuenta con otra fuente de ingresos y la situación económica es apremiante. Desde que se suspendió el cobro en el centro, muchos de los tarjeteros decidieron desenvolverse como deliverys, aunque algunos no cuentan con vehículo propio para hacerlo.

De esta manera, unos 90 tarjeteros retomarán hoy su trabajo y el estacionamiento medido volverá a cobrarse de 7 a 12 en una zona del centro, comprendida entre las calles Belgrano, 25 de Mayo, Buenos Aires y Santa fe, pudiendo luego extenderse a las zonas donde por el momento el sistema arancelado no se reactivará. (DS)