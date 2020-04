Rivas Piasentini destaca la programación financiera

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, destacó que “en este contexto de pandemia veíamos que también nosotros teníamos que hacer un aporte al conjunto de medidas que la Provincia lleva adelante en el marco de la cuarentena, desde el diseño de la programación del pago de los salarios a los agentes de la administración pública provincial”.

“Con esfuerzo financiero la Provincia ejecuta el cronograma de pago de haberes de abril y así lo hizo con el Plus Unificado de $10.500, a través de la liquidación en 5 días por finalización de números de Documento Nacional de Identidad”, señaló el ministro.

“El pago del plus unificado, liquidado por la terminación del DNI en cinco días, nos permitió que tanto activos, jubilados y pensionados se acerquen a los cajeros automáticos y a las sucursales del Banco de Corrientes SA una sola vez a la semana y no en dos como lo hacían antes”, dijo Rivas Piasentini.

“Este mismo esquema empieza a regir ahora con la nueva modalidad de la liquidación de los sueldos de la Provincia a partir de abril”, agregó.

“De esta manera, evitamos el aglomeramiento, sobre todo en el segundo tramos del esquema anterior cuando se pagaba por montos, ya que tenía la mayor cantidad de personas a percibir”, afirmó.

“Ante esta nueva modalidad es una programación financiera diferente para pagar los sueldos ordenados por terminación de números de DNI”, sostuvo.

Al terminarse el tiempo de la tercera fase de la lucha contra el covid-19, Rivas Piasentini dijo: “Estamos supeditados a las definiciones que las áreas técnicas del Ministerio de Salud Pública establezcan y de alguna manera nos vayan indicando los pasos a seguir”.

“Siempre dentro del marco de seguridad sanitaria pretendemos que a partir de la nueva fase de lucha contra el covid-19 se vaya flexibilizando y que la situación económica empiece a crecer”, señaló.

Pago

El cronograma de pago continúa mañana, para los documentos terminados en 2 y 3.

El martes, percibirán los agentes con DNI finalizados en 4 y 5; el miércoles 29 será el turno para los que finalicen en 6 y 7; y el pago finalizará el jueves 30 para aquellos que tengan documentos terminados en 8 y 9. Son los 20 puntos habilitados de cajeros automáticos.

Además, los agentes del sector de Seguridad (policías y penitenciarios) y aquellos de Salud Pública, que presten servicio en el marco de las acciones de lucha contra el covid-19, percibirán incluido en sus haberes el plus de $10.000, en carácter de no remunerativo ni bonificable.

Este adicional fue resuelto por la Provincia a modo de reconocimiento económico a aquellos agentes que prestan servicio en el marco de la pandemia. (AG)