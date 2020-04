Cristina Kirchner: “Ya nadie podrá cuestionar las sesiones virtuales”

La vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó ayer que el Congreso nacional “ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de leyes”, tras la acordada de la Corte Suprema de Justicia que avaló que la cámara alta pueda deliberar a distancia.

“¡Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin… Saludos a todos y todas”, escribió ayer la ex presidenta en su cuenta de Twitter.

Se refirió de esta manera al fallo conocido el viernes, firmado por los cinco miembros del tribunal en una acordada virtual, en el que la Corte Suprema de Justicia avaló que el Senado sesione a distancia y afirmó que ese cuerpo legislativo tiene “todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento”.

Si bien la Corte rechazó expedirse sobre el pedido de certeza constitucional que había solicitado Fernández de Kirchner, el máximo tribunal afirmó que ese cuerpo “tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En la misma línea, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, afirmó hoy que “ya nadie puede impugnar una sesión virtual” y que “ha quedado absolutamente blindado el procedimiento de sanción” de futuras leyes.

“Ahora ya nadie puede impugnar una sesión virtual. Ha quedado absolutamente blindado el procedimiento de sanción” de futuras leyes, afirmó Peñafort en declaraciones a AM 750, en las que agregó que “la Corte dijo que la sesión virtual no es inconstitucional y eso es lo importante”.

Previamente, a través de su cuenta de Twitter, la titular de Asuntos Jurídicos del Senado también sostuvo: “Perdimos la acción, ganamos la certeza que fuimos a buscar. Con una estrategia de caso que tiene 217 años.

Porfíen todo lo que quieren, la sesión virtual quedó blindada”.

En tanto, la Cámara de Senadores retomará la semana próxima las actividades con dos audiencias a ministros del Poder Ejecutivo, que se llevarán a cabo mediante videoconferencias, y una reunión de la comisión bicameral que analizará los decretos del Poder Ejecutivo emitidos en el marco del aislamiento por coronavirus.

A la espera de definiciones sobre la modalidad en la que continuará la actividad luego de la acordada de la Corte, no están previstas reuniones.

