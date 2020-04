Unos 90 choferes todavía siguen esperando que les terminen de pagar marzo

Choferes que trabajan -según el caso- en servicios de transportes públicos de corta, media y larga distancia; como así también de turismo, todavía no terminaron de cobrar su sueldo de marzo. Esto repercutió considerablemente en sus respectivos hogares porque hasta ayer aún les debían el 25% y crece el temor sobre qué sucederá con el próximo pago.

Si bien en otras comunas también hubo demoras, la segunda cuota del haber se completó la semana pasada. Diferente es la situación de quienes prestan servicios para una empresa que tiene a su cargo el transporte urbano de Goya, líneas de media y larga distancia e inclusive una prestación específica para el turismo.

En total, según manifestaron a El Litoral, son 90 los choferes afectados. “Primero, aunque con demora, nos pagaron el 50% de nuestros sueldos y sin la actualización de los montos tal como lo establece la normativa vigente”. Mientras que la semana pasada tenían la esperanza de cobrar la otra mitad. Sin embargo, “nos dieron sólo un 25% y lo que falta, supuestamente en el transcurso de esta semana podrían pagarnos. Pero no tenemos certeza de eso”, acotaron.

Pero esa incertidumbre no sólo se circunscribe a lo que todavía no cobraron, sino a qué sucederá con el haber de abril.

“Además de las dificultades que a todos nos genera que nos paguen el sueldo con retrasos y encima en cuota, hay un grupo de 20 trabajadores que la está pasando mucho peor”, indicaron a este medio. En este caso se refirieron a los que alquilan el lugar donde viven con su familia. “Más allá de lo que digan los decretos, lo cierto es que el propietario quiere cobrar en tiempo y forma”, expresaron choferes que esperan poder terminar de cobrar el sueldo de marzo.

(CC)