Tassano anuncia protocolo para que el shopping y otros comercios trabajen de 9 a 17

El intendente Eduardo Tassano encabezará hoy a las 9 una conferencia en su despacho para anunciar las nuevas medidas que el Municipio impondrá para el funcionamiento de comercios y las demás actividades que estarán habilitadas en plena cuarentena.

“El shopping y otros comercios podrán funcionar de 9 a 17, de corrido, con un protocolo específico”, confirmó ayer el intendente Eduardo Tassano en declaraciones televisivas.

El jefe comunal explicó que “pese a las sugerencias de la Apicc (Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes) que había propuesto retomar la actividad comercial de 9 a 15, creímos que era más prudente que sea de 9 a 17, para que los empleados no tengan que ir y volver, dos veces en un mismo día”

El intendente también anunció que se analiza reducir de 45 a 25 la frecuencia del transporte público de pasajeros.

Otro de los rubros que estarán habilitados a funcionar serán las casas de ventas de autos, entre otros.

“Ya hemos hablado con referentes de la Fecorr (Federación Empresarial de Corrientes)”, aseguró el jefe comunal.

En tanto, los gimnasios continuarán cerrados y el Gobierno provincial evalúa una ayuda económica para los trabajadores del sector.

Lo propio sucederá con los trabajadores del sector del transporte escolar, que ya recibieron una ayuda financiera y podría volver a repetirse.

Los sectores coinciden en la necesidad de extremar cuidados para respetar la cuarentena y en ese marco avanzar hacía una lenta reapertura comercial.

“Una de las propuestas es que los comercios trabajen de manera reducida, con el 50 por ciento del personal. Pero necesitamos acordar y trabajar con los distintos gremios para ver cómo lo implementamos”, había dicho hace unas semanas Gustavo Ingaramo, de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr).

“El objetivo es evitar la acumulación del personal para mantener el distanciamiento necesario y cuidar la salud. La idea es flexibilizar la cuarentena pero sin descuidar el protocolo de salud, ya que de nada nos servirá reactivar la actividad si los casos de coronavirus aumentan. Un solo caso en un comercio nos obligaría a cerrar la compañía”, agregó.

Desde hoy comenzarían a trabajar las casas de electrodomésticos y de ventas de ropas, además de otros sectores, pero siempre con horario y personal reducido.

“Estamos trabajando en una mesa tripartita, los empresarios, el gobierno y los gremios, para ver cómo seguimos. Porque cualquier decisión que se tome deberá ser consensuada y no podemos descuidar la salud. El principal objetivo debe ser cuidar la salud. Además, hay que entender que la gente no va a salir a agolparse en los comercios”, detalló Ingaramo.

