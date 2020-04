“Por como está la Selección, me hubiese gustado jugar la Copa América este año”

Sergio Agüero era candidato a formar dupla ofensiva con Lautaro Martínez en el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa América que Argentina iba a organizar desde junio conjuntamente con Colombia, pero esa competencia se postergó hasta el año próximo por la pandemia de coronavirus y el Kun lo lamenta porque “como está la selección, hubiese estado bueno jugarla ahora”.

“La verdad que por como está la selección, y también como estoy yo, me hubiese gustado que la Copa América se jugara este año”, le confió a TyC Sports el delantero de Manchester City desde Inglaterra.

“En este nuevo grupo del seleccionado, junto con los que estábamos, que tratamos que los que recién llegan estén relajados, armamos algo lindo, porque todos son buena gente”, destacó.

Y al continuar dando sus fundamentos de lo expresado previamente, remarcó lo de su estado actual porque se siente “bien físicamente, ya que la rodilla izquierda está bien recuperada”.

“Pero también estoy perfecto con mi peso, con experiencia, y aunque a veces tengo algún dolor, al Mundial de Qatar voy a llegar bien”, enfatizó, trazándose un objetivo a largo plazo.

“Mi meta es dar todo hasta el fondo y seguir haciendo historia en la Premier League, porque si estoy bien en mi club voy a tener más chances de estar en la selección”, advirtió.

“Porque a la selección todos la queremos mucho, y no hay punto de comparación con lo que pasa en nuestros clubes. Por eso todos sufrimos y la pasamos mal cuando perdemos. Y en ese caso Lionel Messi es el primero que se pone triste. Por eso te molesta cuando la gente dice que después de un Mundial o una Copa América perdida, nos vamos de vacaciones como si nada nos importara, porque eso no es así para nada”, argumentó.

Pero a sus 31 años (cumplirá 32 el 2 de junio) ya parece estar curtido de amarguras, y por eso sostuvo que es “normal que eso pase. Algún día vamos a ganar un título con la selección”, se ilusionó.

Y en eso de ahondar en lo vivido Agüero se dio espacio para analizar el futuro a partir del presente, sin soslayar el pasado. “Hoy por hoy en el fútbol no prevalece la calidad sino el aspecto físico, y por eso se emparejó tanto todo”.

“Por ejemplo en la Premier League el juego es más físico que otra cosa, y en mi caso, que mido 1,74 metros, para pelear en el área con defensores de 1.90 lo que siempre hago es tratar de sacar ventaja, porque lo que tengo claro es que allí adentro no hay tiempo para pensar, es pegarle al arco y punto”, puntualizó.

“Después, en cuanto a Europa, la suspensión que le aplicaron al City para jugar competencias internacionales todavía está en una etapa de investigación (fue sancionado con dos años de inhabilitación por romper el fair play financiero). Pero por el momento no estoy pensando en qué hacer si no la podemos jugar el año próximo”, aclaró.

“Mi principal objetivo es jugar la Champions League de esta temporada y ganarla. Nosotros conseguimos un buen resultado en el partido de ida en cancha de Real Madrid (triunfo 2-1) y aunque a ellos hay que respetarlos por lo grandes que son, tenemos muy buenas chances de pasar a cuartos”, completó el Kun, que como bien dijo previamente, quiere “seguir haciendo historia” en Manchester, pero también en el seleccionado argentino.