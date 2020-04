Estiman que el río Paraná seguirá en el orden del metro de altura

La histórica bajante del nivel del río Paraná que se hace ver en las costas de la ciudad llegó para quedarse por lo menos hasta el próximo trimestre y organismos especializados pronosticaron que el próximo mes no habrá repuntes significativos y los volúmenes se mantendrían apenas por encima del metro de altura en la ribera capitalina. El Instituto Nacional del Agua (INA) informó que para mayo el valor promedio del cauce de agua sería de 1,05 metro aproximadamente manteniéndose en registros similares a los actuales.

La pronunciada bajante actual del río Paraná solo tuvo valores similares en 1971, pero nunca se registró durante abril.

En tanto, desde el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) informaron que en lo que va del mes se precipitaron menos de 60 milímetros de agua sobre la ciudad y no se esperan lluvias considerables para las próximas semanas.

El INA brindó un informe sobre la situación hidrológica de la cuenca del río Paraná que está atravesando por una bajante histórica y señalaron que los promedios semanales de altura fueron nuevamente de 0,99 metro en la ciudad de Corrientes y de 1,08 metro en la localidad chaqueña de Barranqueras.

El instituto especializado explica que “no se espera por ahora un cambio sensible en la actual situación en el corto plazo” en el caudal del agua así que no habrá repuntes en las próximas semanas.

Asimismo, la tendencia esperada para los últimos días del mes será que continúen los niveles cercanos al metro de altura y un promedio mensual del orden de 1,05 metro, es decir unos 3,06 metros por debajo de lo normal para este pasaje del año.

Anteriormente especialistas señalaron que no se esperan considerables repuntes del caudal del agua para este trimestre del año y el caudal continuaría siendo bajo. Según el hidrómetro de la Prefectura Naval Argentina ubicado en la zona portuaria, ayer el río Paraná marcó 1,06 metro en las costas de la ciudad, con un leve incremento de 2 centímetros en comparación con la medición del domingo.

Por otra parte, el Icaa informó que las precipitaciones sobre la ciudad de Corrientes durante abril llevan un acumulado de unos 59,40 milímetros, sumando un total de 613,20 milímetros de agua caída en lo que va del 2020. A su vez, en el mes en curso el día de mayor cantidad de lluvia fue el domingo cuando el registro llegó a los 24,9 milímetros, según la Estación Meteorológica Automática de la entidad provincial.

En cuanto al escenario climático, según el informe del INA basado en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hasta el 3 de mayo, las lluvias se concentrarán en la franja media-baja del Litoral argentino.

(FC)