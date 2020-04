El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó dar por finalizada la temporada

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó ayer, a través de una reunión virtual, la finalización de las temporada 2019/20 y la suspensión de los descensos por dos años de todas las categorías, a causa de las medidas de prevención tomadas por el coronavirus, que paralizó la actividad desde mediados de marzo.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, abrió la reunión en línea y dio paso a los distintos directivos, que luego votaron por unanimidad todas las medidas y convocaron a una Asamblea Extraordinaria para el 19 de mayo en la que se reelegirá a Tapia al frente de la institución y se renovarán autoridades.

De esta manera, en primera división (Liga Profesional Argentina) no continuará la Copa de la Superliga, cuya única fecha que se disputó se tuvo en cuenta para definir la clasificación a las copas internacionales, a través de una tabla general que incluyó el torneo de la Superliga.

Antes de tomarse esta decisión, el único clasificado a la Copa Libertadores era Boca Juniors, por ser campeón de la Superliga. Los otros equipos que se agregan ahora son: River Plate, Racing Club y Argentinos Juniors, que desplazó a Vélez Sarsfield en la sumatoria de puntos al vencerlo en el partido disputado por la primera fecha de la Copa de la Superliga.

Para la Libertadores aún quedan dos cupos: uno que surgirá del potencial torneo que se juegue en el último trimestre del año (de permitirlo las condiciones sanitarias) y el otro reservado para el campeón de la Copa Argentina.

En tanto que para la Copa Sudamericana los representantes argentinos serán Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Newell’s Old Boys, Talleres, Defensa y Justicia y Lanús.

Sin embargo, en las categorías menores, los ascensos se jugarán “en la cancha”, como afirmó Tapia, siempre y cuando la pandemia lo permita antes de septiembre u octubre. La decisión de cómo definir los distintos ascensos tendrá en cuenta el tiempo disponible que pueda existir.

En cuanto al fútbol femenino, también se determinó la finalización de la temporada 2019/2020; para los cuales quedan sin efectos los descensos. La plaza a la Conmebol Libertadores se otorga al equipo que ocupaba la primera posición en la Fase Clasificatoria del Campeonato de Primer División al momento de la suspensión del certamen (Boca Juniors).

Por otro lado, el Comité Ejecutivo establecerá la forma para determinar los resultados deportivos y los ascensos de la categoría.

Otro de los puntos centrales fue la suspensión de los descensos, tanto de este año como de la temporada 2021, decisión que comprende a todas las categorías, fundamentado en que “no se puede descender a un club que deportivamente no descendió” y el año que viene, por razones de reconstrucción económica de los clubes.

Donde no habrá cambios será en los promedios de la Liga Profesional Argentina (primera división), que volverán a ser utilizados para determinar los correspondientes a la temporada 2022.

La idea que maneja la AFA es que el regreso del fútbol sea con público en los estadios, descartándose los partidos a puertas cerradas.