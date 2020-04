Licencia por tiempo indeterminado para el plantel de Boca Unidos

El Club Boca Unidos informó que la Comisión Directiva decidió licenciar al plantel profesional “hasta nuevo aviso”, luego de “dialogar con los jugadores”, tras conocerse el contenido del Boletín 5768 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aprobado ayer por unanimidad por parte del Comité Ejecutivo.

A través del mismo, la AFA tomó la decisión de dar por finalizada la temporada 2019/20 en todas las categorías del fútbol argentino, que incluye al torneo Federal A del cual se encontraba participando el equipo correntino, a raíz de las medidas de prevención tomadas por el coronavirus, que paralizaron la actividad a mediados de marzo.

“Era previsible que sucediera eso porque se estaba hablando, ahora que ya está la certeza veremos cuándo será la posibilidad de que volvamos a la competencia. Ahora trabajaremos en la parte económica, que es lo que nos preocupa”, señaló el presidente de la institución, Marcelo Insaurralde Benítez, en diálogo con radio Sudamericana.

Para determinar los ascensos a la Primera Nacional la AFA quiere que los mismos se definan en la cancha durante el segundo semestre, cuando así lo permitan las condiciones sanitarias, a través de la disputa de torneos reducidos.

En la edición de la víspera dábamos cuenta de que en cualquiera de las alternativas que se venían barajando, las posibilidades de que Boca Unidos jugara por un ascenso serían nulas, teniendo en cuenta la mala campaña cumplida por el equipo, que ocupaba la undécima posición de la zona A del torneo al momento de su interrupción.

“Esto nos afecta mucho, es nuestra principal actividad y será un golpe fuerte si esto sigue así”, expresó Insaurralde Benítez con respecto a las consecuencias de que Boca Unidos no compita en el torneo Federal A hasta el año próximo.

Respecto al tema salarial, el titular de la institución aurirroja manifestó que “junto con el departamento de fútbol se está elaborando la estrategia para tratar de cumplir con la totalidad de los jugadores, acordando con cada uno de ellos para sobrellevar esta situación”.

El cuerpo técnico encabezado por Claudio Marini vencía su contrato con la finalización del torneo. “Con ellos también hay un diálogo para ver cómo hacemos para arreglar la parte económica”, indicó.

“Los ingresos de Boca Unidos son casi cero, tenemos muchas obligaciones, por lo que debemos trabajar muy duro para lograr resistir, lo que será imposible, pero trataremos de ir arreglando todo, porque esto no es culpa de nadie, todos lo estamos padeciendo”, puntualizó el presidente.

El dirigente comentó que están a la espera de una ayuda económica por parte del estado. “El Gobierno nacional puso a disposición de las pymes y también el secretario de Turismo había hecho extensivo a asociaciones y clubes. Si bien no somos una pyme, nos inscribimos a los programas, se nos pudo incluir en la solicitud, y ahora estamos esperando saber cuál es la decisión de las autoridades”.

En relación a dicho tema, Insaurralde aclaró que la ayuda económica que se gestiona es para “la parte administrativa, porque también tenemos un plantel administrativo y profes de inferiores. También contamos con dos complejos que la verdad que sus mantenimientos requieren de una inversión importante”.

Al respecto, Insaurralde dio como ejemplo el costo del estadio ubicado en el barrio 17 de Agosto. “Tranquilamente estaría superando los 500.000 pesos por mes mantener el estadio en óptimas condiciones, tenemos empleados a quienes pagar el sueldo, hay que cortar el pasto para mantener el campo de juego y la seguridad, que son lo básico”.

Otras de las decisiones tomadas por la AFA fue la de suspender los descensos de la temporada interrumpida, así como la que se jugará en 2021. Esto llevará a la mayoría de los clubes a no renovar los contratos que vencen el 30 de junio, y de prescindir de los futbolistas de mayor salario, los que serían reemplazados por jugadores y juveniles del club.

“Hoy por hoy no tenemos alternativa, no habiendo competencia habrá muchos meses de incertidumbre (…) tenemos que tomar medidas para que el club salga lo menos perjudicado y que pueda sobrevivir a las consecuencias de la pandemia que estamos afrontando”, manifestó por último Insaurralde sobre la reducción del plantel.