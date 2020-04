Valdés coparticipará ATN a municipios del PJ y garantiza mayor distribución a las otras

El gobernador Gustavo Valdés anunció que distribuirá los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los Municipios del Frente de Todos, tras el pedido que éstos realizaron el lunes a través de una nota. A su vez, indicó que garantizó a las demás Comunas un incremento de 50 por ciento de coparticipación. También se refirió a la reanudación de actividades para atender la cuestión económica y ratificó que el sistema sanitario está fortalecido para atender un eventual pico.

El lunes 13 intendentes de Municipios peronistas solicitaron al mandatario la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional (ATN) de acuerdo a los índices de coparticipación municipal durante los meses de abril, mayo y junio. En total, Nación enviará 2.200 millones de pesos a la Provincia, cuya primera cuota de 735 millones de pesos ya fue acreditada como fondo no reintegrable. Los montos forman parte del Programa para la Emergencia Financiera que contempla más de 120 mil millones de pesos para las jurisdicciones subnacionales.

Valdés anunció ayer que va a coparticipar los ATN a los municipios peronistas. “Quieren que se coparticipe lo que nos mandan como ATN, lo vamos a coparticipar a los municipios del PJ”, aseguró el mandatario a radio Sudamericana. El Gobernador expuso que la Provincia ofreció un plan a todos los intendentes que consistía en garantizar un 50 por ciento más de coparticipación interanual. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por las comunas gobernadas por el PJ dado que, en principio, no estaban de acuerdo con la letra chica del acuerdo.

El mandatario señaló que un primer monto que distribuyó a los Municipios en el inicio de la emergencia (que rondan entre un millón y 3 millones de pesos por distrito), serán tomados como anticipos a devolver por parte de las comunas peronistas porque recibirán los ATN por índice de coparticipación y, en el caso de las demás, (en su mayoría afines al oficialismo provincial), “a los que rindan van a ser cancelados” estos montos enviados originalmente. Esto implicaría que no debieran reintegrar si el dinero se destina a la emergencia sanitaria.

Por lo tanto, el Gobernador explicó que trabajará con dos modalidades de distribución de recursos que cada intendente elegirá: por garantía de mayor coparticipación o por distribución de ATN. Para el mandatario su oferta original había sido superadora. No obstante, remitirá los ATN a las comunas peronistas ya que así, lo solicitaron los jefes territoriales a través de una nota.

“Ellos rechazaron el beneficio que les dio la provincia de Corrientes. Nosotros les garantizamos que iban a tener un 50 por ciento más de coparticipación pero pidieron que se coparticipen los ATN. Lo que nos mandaron como ATN los vamos a coparticipar a los municipios del PJ”, indicó el mandatario. “Creemos que el otro sistema es mejor”, expresó y añadió: “pero vamos a trabajar de ese modo. El millón, los dos o tres millones que dimos lo vamos a tomar como anticipo que van a ser descontados, y en los otros municipios los que rindan van a ser cancelados”.

Actividades

Valdés además se refirió a la reanudación de las nuevas actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Hoy nos encontramos con un dilema. Si se seguimos de este modo, vamos a tener comercios fundidos y después recuperar una fuente laboral es complicado”, expresó el mandatario en declaraciones a radio Sudamericana.

Explicó que la provincia cuenta con un tablero electrónico de control que permite dar seguimiento a cada uno de los casos y el movimiento en las distintas ciudades. Aproximadamente el 90 por ciento de la gestión está abocada a la emergencia sanitaria. Con la apertura de nuevas actividades, entre ellas, parte del comercio minorista, el Gobernador solicitó responsabilidad a la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas de prevención como el uso de barbijos y el distanciamiento social. Si la experiencia funciona, se contemplará su continuidad o no el próximo lunes, tras las evaluaciones pertinentes.

Salud publica

El mandatario reiteró que el sistema de salud pública está fortalecido para atender un eventual pico. En los próximos días se inaugurará el hospital de campaña en el Hogar Escuela que dotará de unas 100 unidades con respiradores. Es una primera etapa ya que se prevé contar con unas 300 camas. Actualmente, la Unidad de Terapia Intensiva habilitada en el Hospital Llano para atender a pacientes con covid-19 cuenta con camas vacías, según informó el Gobernador. (MB)