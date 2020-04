La Unne otorgó becas de conectividad a más de 700 estudiantes inscriptos

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) adjudicó ayer sus becas de conectividad a internet, a los 781 estudiantes que se presentaron a la convocatoria. Será un monto mensual de $700 que deberá destinarse a la carga de datos móviles para teléfonos celulares, y estiman que comenzará a funcionar a mitad de mayo.

Teniendo en cuenta que la Unne adoptó la decisión de continuar con su calendario académico mediante la enseñanza a domicilio, se ideó una beca excepcional para ayudar a aquellos estudiantes que no cuenten con los insumos necesarios o no puedan costear su acceso a internet. De esta premisa surgió el programa Becas Conectar, para el cual se anotaron unas 781 personas entre el 13 y el 23 de abril pasados.

Si bien por reglamento la universidad no permite que un alumno o alumna se beneficie con más de una beca, para el caso de Conectar se hizo una excepción, debido a la urgencia del contexto. De esta forma, finalmente los 781 inscriptos fueron adjudicados con la medida. “Entendemos que en una situación extraordinaria como esta, necesitan todo el apoyo necesario para cubrir la demanda permanente de conectividad y virtualidad con la que está funcionando nuestra universidad”, sostuvo la rectora Delfina Veiravé.

De esta manera, se comunicó que los flamantes beneficiarios recibirán un monto mensual de $700 en efectivo, que se cobrará con una tarjeta en el Banco Patagonia, desde mediados de mayo y por el término de seis meses. El dinero deberá destinarse “a la carga de datos virtuales necesarios para desarrollar con normalidad sus actividades académicas online”, detallaron. A la vez, aclararon que los estudiantes tendrán que informar “a los secretarios de Asuntos Estudiantiles de sus facultades el domicilio donde residirán en los próximos 15 o 20 días” para poder recibir los plásticos.

En diálogo con El Litoral, el secretario de Asuntos Sociales de la Unne, Eduardo Cibils, comentó que si bien en un principio se buscó que la beca incluyera la entrega de módems en comodato, para la conexión a internet en computadoras, finalmente esto se canceló porque “las empresas no están haciendo instalaciones de este tipo”. Además, explicó que se va a efectuar un seguimiento del gasto que se realice de los datos móviles, mediante “el impacto que tengan en el rendimiento académico” de los beneficiarios. “Se revisará si se conectan a las aulas virtuales o a la plataforma Zoom”, ejemplificó.

(GMC)