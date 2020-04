Muestra virtual en el espacio plasma

“Mi sitio, otro sitio: un espacio interior” es el nombre de la muestra de Mayra Pfleger que fue recientemente inaugurada en el Espacio Plasma de la Centro Cultural Universitario de la Unne. Se puede visitarla accediendo a https://www.youtube.com/watch?v=dM628UqMnT4.

Plasma es un espacio que se encuentra dentro del Centro Cultural Universitario de la Unne. El mismo surgió de la demanda de propuestas de los artistas visuales, no solamente de Corrientes sino también de diferentes puntos del país. Fue inaugurado en el 2016 y desde ese momento es un lugar dedicado a videoartistas, fotógrafos y dibujantes digitales que tienen la oportunidad de exponer gran cantidad de obras en una misma muestra y sin necesidad de imprimir y enmarcar, esto que muchas veces es por demás costoso para los artistas.

En esta oportunidad la elegida para exponer fue la fotógrafa correntina Mayra Pfleger que brinda un recorrido por esos lugares íntimos y cotidianos que se dejan invadir por el ingreso externo de una luz difusa y nostálgica, muy relacionada hoy, a toda la situación de confinamiento.

Mayra Eva Pfleger, tiene 25 años, nació y creció en Corrientes. Estudió Licenciatura en Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, donde vivió 4 años, y se especializó en la Dirección de Arte. Actualmente está en proceso de ser Técnica en Producción en Artes Visuales en el Instituto Superior Josefina Contte.

“La idea de exponer surgió cuando Claudio Vallejos, a quien conozco desde pequeña y admiro por el trabajo que realiza dentro del CCU, me escribió comentándome sobre el Espacio Plasma, conversamos, me invitó a exponer en el mismo y que le interesaría ver mi trabajo como artista emergente”, contó Mayra. (VAE)