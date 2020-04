No hay apuro por suspender los torneos señalaron desde la AdC

El presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), Gerardo Montenegro, aclaró que no “hay apuro” por suspender de manera definitiva las competencias de la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Argentina, primera y segunda división, respectivamente, por la pandemia del covid-19 (coronavirus).

“No tenemos apuro por suspender nada. Tuvimos reuniones online con los directivos y decidimos esperar”, apuntó el santiagueño que sucedió en el lugar a Fabián Borro. De hecho, Montenegro, en diálogo con Uno contra Uno radio, aclaró: “Estamos siguiendo atentamente el día a día de lo que sucede en el país, el concepto general es acompañar lo que dice el estado nacional y cuidar a nuestra competencia, clubes y jugadores”.

“La política del estado nacional en materia de salud pública nos hace aún estar con incertidumbre, porque no sabemos cuándo se termina la cuarentena y si termina, cómo volvemos para realizar los torneos y poder terminar la temporada”, agregó.

Asimismo, el directivo reconoció: “Estamos trabajando en la competencia femenina (ver recuadro) para que sea una organización profesional que permita desarrollar su talento, pero depende mucho de los clubes que son los que están con esta iniciativa y los dirigentes del básquet argentino que son los protagonistas de estas utopías, porque el básquet es un deporte que no genera grandes ganancias, más que nada es un deporte que genera pasión”, destacó.

Además, Montenegro se lamentó por la situación del básquetbol profesional en el país. “Tenemos una organización que potencia a la política de deporte a nivel nacional, nuestro deporte hace una gran inversión económica. Sin embargo, no estamos incluidos en ninguna de las políticas del estado nacional pese a que somos pymes que generamos trabajo directo e indirecto. Hablamos con Fabián Borro, para que como Presidente de la Cabb (Confederación Argentina de Basquetbol), pudiera transmitirle al Cómite Olímpico nuestra posición y advertir esta situación al Ministerio de Trabajo y de Economía de la Nación para ser incluidos”.

La Liga Nacional de Básquetbol femenina, donde debutará Corrientes Básquet, suspendió su inicio por el covid-19, mientras que la Liga Nacional de Básquetbol masculina, donde juegan Regatas, San Martín y Comunicaciones de la provincia de Corrientes, se detuvo en la etapa final de la temporada regular, al igual que la Liga Argentina, el pasado 14 de marzo hasta el 30 de abril.