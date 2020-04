Acordaron habilitar el paso de camiones de canteras pero piden ayuda para el contralor

“Esta mañana (ayer) temprano nos reunimos con el Concejo para establecer las pautas en base a las cuales se les permitiría la circulación de los camiones provenientes de otras provincias y que vienen a cargar en las canteras que están a unos cuatro kilómetros del área urbana. Pero mientras estabamos en el recinto, me avisan que una empresa de Buenos Aires me denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desacato judicial”, contó el intendente de Felipe Yofre, Leonardo Aguirre en diálogo con El Litoral. Haciendo referencia a la controversia que se generó ayer en la localidad.

Seguidamente, recordó que el pasado viernes después del mediodía se oficializó el decreto nacional que permitía que se reanudara la actividad en las explotaciones mineras. Y al día siguiente, “vinieron desde una de las empresas a querer circular y se les explicó que antes de reanudar las tareas, para preservar a la comunidad en medio de esta pandemia por el coronavirus, era necesario que se aplicaran algunas medidas de prevención. Considerando que los camiones vienen de Chaco y Santa Fe, donde hay casos positivos”, agregó el Jefe comunal.

En este contexto, especificó que “como era fin de semana emití una resolución restringiendo el acceso hasta que hoy (por ayer) a través del Concejo se avalara un protocolo para el acceso de los camiones”.

La citada sesión, tal como estaba previsto, se realizó y “los concejales aprobaron una serie de medidas, tales como que las empresas le deben dotar de barbijos, camisolines, guantes y otros elementos a los trabajadores, tanto a los de acá como a los conductores que vienen de afuera”, afirmó.

Sin embargo, Aguirre planteó que “como me hicieron una denuncia penal, vino el fiscal de Mercedes y también me llamó el Gobernador para decirme que el decreto del Presidente habilita la reanudación de la explotación minera”. Tras lo cual continuó: “A todos les expliqué que no estoy en contra de la actividad sino que antes que se reactive necesitamos tomar medidas para preservar la salud de todos”.

Y en ese sentido, destacó que “se iniciaron distintos espacios de diálogo y se llegó a un acuerdo. Desde mañana (hoy) se le permitirá el acceso a los camiones y supuestamente las empresas respetarán las medidas sanitarias”. No obstante, manifestó “no sé si eso se llevará a la práctica y temo por la salud de los yofreños. Ahora me comuniqué con el intendente de Mercedes a ver si nos pueden mostrar el prototipo que hicieron ellos para desinfectar los rodados, porque nosotros sólo tenemos pulverizadoras pequeñas”.

“Esperamos que alguien nos ayude con equipos y personal para que se apliquen las medidas sanitarias de prevención. Estamos en medio de una emergencia sanitaria”, concluyó.

(C.C).