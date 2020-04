Aconsejan consulta precoz a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas

Las personas con enfermedades crónicas no transmisibles (Ecnt), según el Ministerio de Salud de la Nación, se hallan en mayor riesgo de complicaciones graves (internación en terapia intensiva, necesidad de uso de ventilación mecánica y muerte) si sufren infección por el nuevo coronavirus. En este marco, El Litoral dialogó con el jefe de Neumonología del Hospital Escuela, Mario Sussini quien, ante el inminente aumento de casos por temporada de enfermedades respiratorias, solicitó que los pacientes estén atentos a síntomas y se comuniquen en principio por teléfono con sus médicos como lo vienen haciendo hasta el momento.

Cabe precisar que las enfermedades crónicas no transmisibles y riesgos para covid-19 son: diabetes mellitus tipo 1 (DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2); enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y otras enfermedades respiratorias crónicas; enfermedad cardiovascular (ECV); cáncer; enfermedad renal crónica (ERC). Ante el Epoc y otras enfermedades respiratorias crónicas (asma, fibrosis quística, bronquiectasias, etc.), recomiendan desde Salud Pública reforzar el plan de acción para el automanejo, explicitando la medicación de mantenimiento, de manejo de la crisis y número telefónico de consulta para urgencias. Además, sólo usar corticoides orales en una exacerbación con consulta médica previa.

“Hay pacientes con enfermedades crónicas como cáncer de pulmón o fibrosis que están en tratamiento y aconsejamos que se adopten las medidas del Ministerio de Salud Pública. Ratificamos que, quienes tengan esta enfermedad sumada a la edad de quienes son mayores de 60 años, son pacientes de alto riesgo”, explicó a El Litoral y agregó que, entre el 20% y 30% de los pacientes (Ecnt) que pueden contraer esta enfermedad (covid-19), podrían presentar insuficiencia respiratoria y necesitar tratamiento en terapia, hay un 50% de mortalidad según estadísticas oficiales.

En el servicio del Hospital Escuela, continúan las atenciones en primer lugar de manera telefónica y solicitan a estos pacientes que consulten a sus médicos de cabecera ante síntomas como tos, catarro y fiebre. “Seguimos tratando a los pacientes para que no se sientan solos y consulten a sus médicos, primero haciendo un llamado por teléfono”, de esta manera se restringe el número de visitas al centro de salud evitando a la vez exposiciones innecesarias a enfermedades; no se descarta la posibilidad de que la próxima semana se modifique la atención en consultorios por la flexibilización de la cuarentena.

“En estos momentos no siempre que aparezca fiebre y síntomas respiratorios puede ser por covid-19 por eso pedimos que no entren en pánico. Como en otros años, puede ser gripe o bronquitis. Sí hay que estar atentos. Deben colocarse las vacunas contra la gripe y neumonía para prevenir enfermedades que causan síntomas similares al coronavirus”, sostuvo y remarcó la importancia de la consulta precoz.

En estas semanas de aislamiento, comentó que recibieron varias consultas por teléfono y que aún no se presentan casos de neumonía en dicho hospital.

