El torneo virtual consolidó a las chicas de San Patricio

A las chicas de San Patricio las inunda la felicidad, la unión y el aprendizaje. Es que recientemente cumplieron con altura su participación en el campeonato virtual organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), alcanzando las semifinales de la competencia. Luego de haber atravesado la etapa local y regional, se posicionaron en el ámbito nacional, junto a otros 16 elencos, perdiendo en la puerta de la final, frente a Jockey Club de San Juan. A pesar de ello, fue resonante su labor y reconvirtió al grupo de jugadoras del club correntino.

"Estamos muy contentas de haber participado y llegar hasta ahí, estando en medio de esta pandemia, nos unió aún más como equipo y grupo humano" le contó a El Litoral, Erika Morales, capitana del equipo.

"La verdad una experiencia única e increíble, desde que comenzó el torneo a nivel regional fue muy divertido todo, a medida que iban pasando los torneos se ponía más difícil todo. Había preguntas de reglamento, pruebas físicas y kermese" contó la jugadora que hace cinco años viste la camiseta del Santo.

Al principio, la propuesta de la UAR, no había convencido a Erika. Sin embargo la expectativa y el interés creció a medida que transcurrieron los encuentros.

"Al principio para mi no tenía mucho sentido, porque no lo conocía, no sabía como era, pero a medida que pasaban los partidos, ya queríamos que llegue el siguiente para poder jugar de nuevo. Cada vez que nos teníamos que conectar por Zoom a jugar sentíamos lo mismo que cuando entramos a la cancha: nervios, ansiedad por querer jugar ya! Y de alguna manera, me sentía muy unida a mis compañeras" reconoció, quien habitualmente se desempeña como medioscrum.

Participantes

La competencia se desarrolló a través de la plataforma virtual Zoom y cada club participó con tres jugadoras, dejando al resto la posibilidad de estar presentes, sin la cámara y el micrófono activado. Como en cada encuentro no se podía repetir jugadoras, San Patricio presentó un equipo extenso, que estuvo compuesto por: Juveniles (14 a 17 años), Eira Lelies Mikaela Mesa, Andrea Luciana Fleita y Micaela Noemí Barrios.

Primera: Maria de los Angeles Vallejos, Maria Sofía Vallejos, Sara de la Merced Romero, Erika Yamila Soledad Morales, Brenda Estrella Denisse Papurello, Luciana Gladys Quintana, Madeleine Solange Pérez.

Las chicas de San Patricio agradecieron la colaboración de Cynthia González que estuvo a cargo de la edición de los videos, que presentaron en cada una de las instancias y a toda la gente que las votó a través de la red social Instagram. Y al club por el apoyo que siempre.

En las próximas horas se anunciaría la realización de otro torneo virtual similar teniendo en cuenta el éxito que tuvo esta primera edición.