Le robaron el casco de la moto al tarjetero que devolvió el cheque de $2 millones

Su trabajo es cuidar los autos y las motos de los demás, sin embargo, en esta oportunidad a él no le devolvieron el favor. Al tarjetero que recibió 300 pesos de recompensa por devolver un cheque de 2 millones de pesos, le robaron el casco de su moto.

Leonardo Fernández, de 30 años, el tarjetero que se hizo conocido por el buen gesto de contactar al dueño de un cheque de dos millones de pesos, sufrió el robo del casco de su moto cuando terminaba su jornada de trabajo cuidando autos en la calle San Juan, entre Yrigoyen y San Martín.

Al cierre de su día de doble turno, a las 21.30, fue a dejar la máquina medidora y el dinero recaudado en calles Brasil y Belgrano. Leonardo contó: “Dejé la moto al lado de la de los inspectores de transporte que se encontraban fuera del lugar”. Cuando salió, no mucho tiempo después, su casco ya no estaba.

“Revisé bien porque pensé que podía estar confundido, le pregunté a los inspectores si no habían visto qué pasó con el casco y me respondieron que seguro me lo robaron mis amigos”, en referencia a sus compañeros de trabajo, cuando él había dejado por un breve momento sus pertenencias al lado de las motos de estos inspectores.

Leonardo hizo la denuncia correspondiente en la Comisaría Tercera y confía en que las cámaras de seguridad de la cuadra puedan delatar quién fue el autor del robo. “Si yo veo mi casco, lo voy a conocer porque hay pocos: era rojo con letras negras, si lo veo lo voy a reconocer”, especificó a El Litoral.

“En su momento pagué 4 mil pesos por el casco, mi moto es grande y necesito uno así para que me proteja por si tengo un accidente, no puedo usar uno trucho”. Actualmente, los cascos de la marca Ls2 parten desde los 6 mil pesos, siendo un elemento fundamental para la seguridad vial de todo ciudadano que conduzca una motocicleta. En su trabajo, Leonardo gana solo 8 pesos por cada auto o moto que cuida.

(IRB)