Cafiero: “Macri no tiene idea de lo que está pasando”

El jefe de gabinete Santiago Cafiero se refirió este sábado al expresidente Mauricio Macri y consideró que “está alejadísimo y no tiene idea de lo que está pasando en Argentina en este momento”.

El funcionario nacional afirmó que Macri "está alejado mental, emocional y físicamente" del país y "no tiene idea de lo que pasa en las guardias del conurbano y de la ciudad" de Buenos Aires producto del coronavirus.

“¿Cuál fue su compromiso de Macri ante la pandemia? Ninguno, firmar solicitadas nada más. El está muy alejado realmente, no tiene idea lo que está pasando”, dijo el jefe de gabinete, y agregó que no sabe "si motoriza o no" la convocatoria realizada a través de las redes sociales para el lunes, en distintos puntos del país.

(AG)