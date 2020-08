Luis Cequeria en Comunicaciones: “La idea es ir creciendo año a año”

Una de las caras conocidas que tendrá la versión 2020 – 2021 de Comunicaciones en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) será la de Luis “Junior” Cequeira que cumplirá su tercera temporada en la entidad mercedeña.

“La idea es que año a año el equipo vaya creciendo y que seamos protagonistas en la Liga”, reconoció el base chaqueño, de 35 años y 1.80 metro de altura, que llegó a Mercedes en el segundo semestre de 2018.

“Uno de los motivos de quedarme un año más es poder ser protagonistas, armar un gran equipo para competir y dejar a Comunicaciones y a Mercedes en lo más alto. Es lo que se planteó desde el momento que llegué al club y hablé con Ariel (por el DT Rearte)”.

Sobre su continuidad en Comunicaciones, comentó: “Cuando terminó el torneo, le comuniqué a mi representante que si el club tenía intenciones de que continúe, iba a tomar como prioridad seguir por lo bien que estamos junto a mi familia en Mercedes”.

Antes de firmar el nuevo contrato, Cequeira tuvo una comunicación con el entrenador Ariel Rearte. “Con Ariel hablé sobre lo que él quiere. Ya nos conocemos, trabajamos juntos hace dos años. Ahora él está enfocado en poder completar el armado del plantel. No hemos hablado de objetivos, ni nada para la temporada que viene, simplemente me comunicó la idea de seguir trabajando juntos”.

Además de Cequeira, seguirán en el club Miguel Gerlero, Mariano Fierro y Luciano Guerra (U23). Se anunció el regreso de Lucas Arns y la llegada de José Montero.

“Una vez que se arme el plantel y nos juntemos tendremos que empezar a trabajar, pero ya nos conocemos, él conoce mi manera de pensar y eso es bueno a la hora de trabajar para estar los más alto posible. Todo es muy reciente falta completar el plantel”.

La temporada 2019 – 2020 debió ser suspendida por la pandemia de la covid-19 cuando Comunicaciones marchaba en el quinto lugar (16 triunfos y 10 derrotas) y muy cerca de asegurarse un lugar en los playoffs.

“Esta Liga que pasó fue algo ilógico, pero íbamos por buen camino y nos quedó ese gustito de poder lograr cosas importantes en el club”, sostuvo el jugador que terminó con 6.8 puntos y 2.4 asistencias de promedio en 19.5 minutos en cancha.

La intención de la Asociación de Clubes (AdC) es poder dar inicio a la nueva Liga en el mes de octubre aunque todavía no se cuenta con la habilitación por parte del Gobierno nacional para volver a los entrenamientos.

De cara al próximo torneo, la visión de Cequeira es la siguiente: “Creo que va a estar como en las últimas temporadas, con equipos que se van a armar para ganarla, otros para clasificar a torneos internacionales, otros para mitad de tabla y otros que buscarán evitar el descenso, si es que lo hay. Obviamente fue un golpe esto de la pandemia, pero no quita que viendo cómo se están armando los equipos el panorama será ese”.

Por último, Cequeira comentó sobre cómo pasa los días de aislamiento por la pandemia de la covid-19. “Estoy viviendo este momento como se puede, como todos, aprovechando que nos quedamos junto a mi familia en Mercedes, porque no había casos”. Además, “tener las comodidades en la casa para poder entrenar con los elementos de mi esposa que da clases de funcional y algunas pesas y bici que me traje del club me facilitó mucho más”, por lo tanto “trabajo dentro de lo que se puede, para llegar al primer día de pretemporada de la mejor manera”.