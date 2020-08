Julio Sotelo seguirá por un año más como interventor del Partido Justicialista

El consejo y el congreso nacional del Partido Justicialista ratificó ayer a Julio Sotelo como interventor del Partido Justicialista en Corrientes por un año más y en diálogo con El Litoral sostuvo que esto no implica que una vez que las condiciones sanitarias estén dadas se pueda avanzar con la normalización del partido.

Sotelo fue ratificado como interventor del PJ Corrientes por los presidentes del congreso nacional y del consejo nacional federal del Partido Justicialista, José Luis Gioja y Gildo Insfrán, respectivamente.

“Vamos a continuar un año más. Teníamos todo preparado para el 26 de julio, día acordado con el consejo y el congreso nacional, pero esta pandemia anuló todos los planes”.

En relación a la posibilidad de salir del estado de intervención mediante la presentación de una sola lista, el interventor del PJ manifestó que esta práctica tampoco hubiera resuelto la situación, ya que se debe convocar a elecciones. “El partido debe elegir sus autoridades tras una convocatoria y sin esto no se puede proclamar una lista, porque esta puede no representar a otros sectores que, como todos los compañeros, tienen derecho a una interna”.

En cuanto al proceso de normalización que se está llevando adelante y que si no fuera por la pandemia se hubiera concretado, Sotelo expresó que “están dadas las condiciones para poder hacer una interna sin muchos roces y con la posibilidad real de que pueda haber una lista única; y eventualmente de que se pueda establecer una fecha futura e incierta, mientras no tengamos un panorama claro de lo que suceda con el coronavirus”, pero al mismo tiempo aclaró que “te puedo dar una foto del peronismo de hoy, pero esto habrá que verlo una vez llegada la fecha de las elecciones”.

2021

En vista del año electoral que viene y la designación de candidatos, Sotelo sostuvo que “si bien estoy designado por un año más, esto no significa que tengo que hacer las elecciones dentro de un año; esta es una fecha máxima que el partido me otorgó a mí para normalizar al Pj correntino y no se pudo hacer por la pandemia. La idea mía sigue siendo que, apenas se den las condiciones sanitarias, hacer una elección tomando los recaudos necesarios y consultando con las autoridades sanitarias, apenas se pueda hacer una elección interna”.

“Mi idea es que el partido llegue con sus propias autoridades al momento que tenga que seleccionar los hombres y mujeres que los tengan que representar en las elecciones generales. No quiero ser yo como interventor el que, de última, tenga que, aun en consulta con todos los sectores, proponer los nombres y sus aliados”.

En cuanto al posicionamiento partidario para el proceso electoral del 2021, Sotelo indicó que el partido se ve bien. “El PJ debe tener en cuenta que cada vez que hay elecciones nacionales, ganamos en Corrientes, por lo menos la mayoría de las veces, una demostración es lo que sucedió recientemente, que venimos de una elección desastrosa en el mes de julio en las provinciales; en las Paso ganamos por 20 puntos y por 10 en las generales. Objetivamente podemos decir que el electorado correntino no está de acuerdo, en su mayoría, con propuestas conservadoras y neoliberales, y quiere propuestas peronistas, que apunten más al desprotegido. En Corrientes sucede que las castas gobernantes proponen un esquema de gobierno sin la participación de las mayorías populares”.

“La situación que resulta de las provinciales sucede porque falta la mística del peronismo unido, con lista única o más”, precisó.

“Cuando el peronismo está unido se pueden ganar las elecciones y una demostración es la elección en Capital, como sucedió con Carlos Espínola. El peronismo tiene que proponer una alternativa superadora y distinta a la que encarna el Gobierno provincial. Debemos tener un mensaje distinto y así vamos a ganar las elecciones”.

Y en este contexto, El Litoral también dialogó con el diputado provincial Félix Pacayut, del PJ, quien resaltó el carácter conciliador de Sotelo. “Es un hombre de diálogo y de consenso. Y si tenemos que continuar intervenidos porque no podemos realizar las elecciones internas, sin dudas, el mejor hombre es Sotelo”, indicó.

“No podemos decir que están zanjadas las diferencias porque somos un partido pluralista y los peronistas nos caracterizamos por tener posiciones encontradas, pero hay un entendimiento generalizado en toda la provincia. Sin unidad no podemos hacer nada. Solo unidos podemos ofrecer una propuesta seria para el pueblo correntinos y estamos trabajando en eso”, concluyó.

(MNR)