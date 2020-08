Embarcadizos pedirán a Salud que no les cobren los hisopados para volver a trabajar

La delegación Corrientes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) presentará hoy en el Ministerio de Salud de la provincia una nota solicitando al Comité de Crisis que no cobre los hisopados para los embarcadizos que deben salir de la provincia para retomar su trabajo en alta mar. Desde el gremio señalaron que muchos de los trabajadores no tienen actividad laboral desde el inicio de la cuarentena, por lo que no se encuentran en condiciones de abonar los más de $5.000 por las pruebas de PCR para detectar casos activos de covid-19. Desde la semana pasada el Gobierno de la Provincia, a través del Comité de Crisis, definió el cobro de las pruebas de detección de coronavirus para las personas que deseen ingresar a Corrientes. El valor de los test oscila entre $3.080 y $5.390, y deben ser abonados previamente antes de acceder al territorio provincial, ya que solo se encuentran algunos pocos sectores exceptuados para la realización de la prueba (personal esencial, fuerzas de seguridad y periodistas, entre otros).

Desde el Somu señalaron que junto al Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad presentarán esta mañana en el Ministerio de Salud Pública de la provincia una nota solicitando que se garantice la gratuidad de los hisopados para los embarcadizos que deben trasladarse a otros puntos del país para retomar sus actividades laborales. Fuentes del gremio señalaron que algunos de los obreros no registran actividad laboral desde marzo, cuando inició la cuarentena por la pandemia de covid-19, y ante el llamado para volver a trabajar no cuentan con los recursos económicos suficientes como para pagar las pruebas de PCR requeridas en los protocolos de higiene y seguridad vigentes.

Desde el sindicato explicaron que se trata de 30 trabajadores que fueron contactados por una empresa pesquera para realizar los relevos de otros obreros que se encuentran en alta mar, y que no cuentan con recursos económicos para afrontar el gasto de los hisopados necesarios para poder salir de la provincia y cumplir con las medidas obligatorias vigentes.