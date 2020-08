Una mujer pide la eutanasia para su hijo con parálisis cerebral

Una mujer de la localidad misionera de Candelaria pide la eutanasia para su hijo de 22 años que tiene parálisis cerebral desde que nació, en el año 1998.

Se llama Adrián Martínez y tiene 22 años.

En ese momento hicieron varias consultas con distintos especialistas, contó Eva Briñócoli, su madre, a Canal 12 de Misiones. Sin embargo, a pesar de la terapia y los medicamentos, el cuadro de Adrián jamás repuntó.

Su hijo necesita compañía las 24 horas del día. No va al baño, no sabe comer solo y apenas camina. Se autolesiona y tiene convulsiones. “Pasa la mayor parte del tiempo en el corralito porque no tiene otro lugar. Si lo saco, tira o tumba las cosas”, relató.

Por estos motivos Eva pide la eutanasia para su hijo. “Hace tres años que lo venimos pensando. Yo ya estoy bastante grande y su papá también lo está, ¿a quién le dejo si nos pasa cualquier cosa? Yo prefiero que el chico descanse, él también sufre”, dijo.

