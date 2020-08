La fuerte frase de José Luis “El Puma” Rodríguez sobre sus hijas que generó indignación

Como es conocido por el ambiente artístico, la relación de José Luis El Puma Rodríguez con sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana Morillo, no es de lo mejor. De hecho, para nadie es un secreto que el cantante y actor no le habla a sus hijas, y mucho menos a su ex Lila Morillo.

En medio del eterno conflicto y que hace poco señaló que saldría a relucir la verdad en una miniserie que tiene previsto lanzar, el artista volvió a sorprender a sus seguidores y al público en general con fuertes declaraciones que sorprendieron a todos sus fanáticos.

Todo comenzó durante un Instagram Live con la periodista Luz María Doria, cuando el cantante fue consultado sobre el futuro de sus hijas y nietas. Para ser más exactos la pregunta fue: “¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella o con Lilibeth o Galilea?”. A lo que El Puma respondió: “No pasa nada. Nos vemos en el cielo”, y soltó una carcajada.

Tras esta respuesta, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de la mencionada red, quienes manifestaron su indignación y repudio por las palabras del ex jurado de La Voz Argentina que, sin duda, no era la esperada por miles de sus seguidores y más cuando el cantante se ha declarado fiel creyente de Jesucristo y se ha ido recuperando de manera exitosa de un trasplante de pulmón.

Además, Rodríguez sacó a la luz el motivo por el que se mantuvo alejado de sus hijas durante años y por qué no tuvo trato con ellas ni siquiera cuando estuvo en reposo a causa del doble trasplante de pulmón al que fue sometido. Según sus dichos, Carolina Pérez -su esposa y madre de su hija menor, Génesis- no fue la causa por la que él terminó su relación con Lila Morillo, madre de sus hijas mayores.

“Carolina quiso unir las dos familias, pero con todo el amor del mundo. Se abrieron las puertas de nuestra casa e incluso abriendo las puertas de la casa pasaron cosas”, manifestó el reconocido cantautor en Ventaneando (TV Azteca).

Indignadas, Liliana y Lilibeth grabaron un video en el cual salieron a contestarle a su padre, lo acusaron de no tener intenciones de reconciliarse y hacer todo para lucrar. “Ningún padre que ama a sus hijas habla así”, asegura Lilibeth, la menor de las hijas que tiene El Puma. “Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie, nos utilizas. Si te conviene mencionarnos, de pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu distancia, para mantener en morbo al público y a los medios de comunicación. Y encima tienes el tupé de pedirnos que pasemos la página...”, afirma la joven en la filmación.

“Cuando estuviste al borde de la muerte, no era el momento, pero ahora que promocionas tu serie y tus libros, ahora sí parece ser un buen momento, porque te conviene. Y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por la televisión o por las redes en vivo, ¿en serio? Nosotras no merecemos eso. No merecemos eso, que busques desprestigiarnos y exponernos al escarnio público cosa que ningún padre, que dice amar a sus hijas, haría”, agregó.

Por su parte, Liliana, la mayor, fue más dura. “Deja de hablar de Dios porque no lo conoces. Hazte un favor y mírate en un espejo y mira como Dios y el mundo te ven. Un ser humano prepotente, altivo, arrogante, soberbio, sin una pizca de humildad. Deja de decir que los hijos son del mundo y que tenemos que ‘soltarle’. Uno puede divorciarse de sus hijos, pero nunca deja de amarlos”.

Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo son fruto de su matrimonio de 25 años con la también cantante Lila Morillo, quien le pidió el divorcio, luego que descubriera que le había sido infiel con la madre de su hija menor Génesis Rodríguez.

Recordemos que en el 2017, José Luis Puma Rodríguez fue sometido a un doble trasplante de pulmón producto de su fibrosis pulmonar ideopática. Su vida pendió de un hilo. Al cantautor venezolano le habían detectado la enfermedad en el 2000 y durante 17 años pudo apaciguar el avance con medicamentos. Producto de lo que vivió es un paciente de riesgo. Una persona que si se infecta el resultado podría ser catastrófico para su salud.

