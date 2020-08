Pese a los nuevos casos de coronavirus ratifican que Corrientes seguirá en fase 5

Ante la detección de varios casos positivos de covid-19 en Capital, más el cierre preventivo e hisopados en diferentes ámbitos, la posibilidad de un retroceso de la fase 5 que rige desde el 25 de mayo generó temor y el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, adelantó que por el momento no se evalúa la suspensión de actividades. Pidió a la comunidad informarse por los canales oficiales y destacó la importancia de no perder la trazabilidad de virus.

Mientras el gobernador Gustavo Valdés, atraviesa sus últimos días de aislamiento por prevención y a pesar de que los dos hisopados que se le practicaron dieron negativo, el brote de casos en los últimos días generó mucha preocupación. En este sentido, en declaraciones a Radio Sudamericana, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, descartó que se analice un retroceso de fase o volver a prohibir algunas actividades en Corrientes, sino que “hay que trabajar en todos los ámbitos para ajustar todos los detalles porque estamos en un momento crítico en todo el país”.

Y en este contexto, ratificó que hay un crecimiento de casos en el interior pero reclamó que “la gente tiene que manejarse con información oficial”. Pidió que “no bajemos los brazos, no hay que bajar la guardia. Y (debemos) cumplir las tres medidas simples”.

“Es probable que hacia adelante haya más casos por el modo que se origina el núcleo de contacto, con más de una persona” en cada familia. Más allá de esto, reiteró que “mientras haya trazabilidad tenemos que conservar la calma, ser serios y no difundir información que no es correcta”.

En lo que respecta a la trazabilidad de los casos positivos comentó que “hasta el día de hoy (por ayer) está detectada y eso permite trabajar de modo más sistemático, porque son varios los focos en la Capital y eso hace que el seguimiento sea más difícil, disponer de recursos, testeos y el aislamiento, pero hasta ahora está dentro de lo que se espera”. Expuso que “la gente se intranquiliza por los números y, si bien el número es importante, lo más importante es la trazabilidad”.

Por último también se refirió al control en el puente General Belgrano, porque Chaco sigue siendo el foco más importante de contagios, junto con Buenos Aires, desde donde llegan personas o pasan transportistas. “Por estar Corrientes en el corazón de un corredor bioceánico, tiene mucho tránsito y eso hace que la circulación desde lugares con circulación comunitaria, hace que ingresen personas”.

Municipio

Y tras el caso positivo en el gabinete provincial, el intendente capitalino Eduardo Tassano en declaraciones a Radio Dos informó que los dos hisopados que se realizó dieron negativo y afirmó que “por ahora, seguimos en fase 5”.

“Estuve en el acto de San Martín en Yapeyú acompañando a la comitiva oficial; luego de eso me hisopé a los 4 días y me dio negativo. Seguí con mis actividades en despacho, sin reuniones. Y ayer me hice un segundo hisopado. Lo hice para tener más seguridad”, explicó Tassano.

Mientras que en relación a los casos sospechosos en la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), el mandatario comunal manifestó que “Acor está con sus puertas abiertas. Hay dos casos por contactos y ambos dieron negativo. Ayer se decía que media Municipalidad estaba cerrada, y debemos aclarar que no es así”, dijo.

Y por último insistió: “Extremamos los cuidados para no volver atrás. Queremos seguir de la misma manera sin paralizar la ciudad con medidas extremas. Tenemos el deseo de seguir así y que la situación siga lo suficientemente controlada, pero de ninguna manera descartamos eso. Aunque la idea es no volver atrás”.

Agenda

Vale considerar que Valdés retomaría sus actividades públicas la semana entrante y entre las primeras actividades que realice no se descarta su participación de manera remota en el lanzamiento de la implementación del Código Procesal Penal que se aplicará desde el 1 de septiembre en Paso de los Libres y Monte Caseros en horas de la mañana.

En tanto, por la tarde su agenda continuaría posiblemente con su exposición en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputado de la Nación sobre el conflicto limítrofe de las Islas de Apipé.

Además quedaron pendientes varias inauguraciones en la localidad de Esquina, actos que fueron interrumpidos por el caso positivo de covid-19 en el gabinete provincial.

