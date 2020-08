Con el alta médica, regresan 23 embarcadizos correntinos de un buque aislado por covid-19

Un grupo de 23 embarcaddizos correntinos emprenderán hoy a la siesta el regreso a la provincia con el alta médica en mano, luego de haber enfermado de coronavirus en el buque pesquero “Echizen Maru”.

De 61 tripulantes 57 contrajeron el virus en el buque pesquero, la mayoría de Corrientes. Aún quedan algunas personas en el barco porque el análisis les arroja positivo pero, según comentaron a este diario, ya estarían dados de alta.

El avión saldrá a la 13.55 y el vuelo de Ushuaia llegará a Ezeiza a las 17, luego se van a dividir en dos colectivos. Por voluntad propia, harán el aislamiento en hoteles y cabañas, son de Capital, Goya y de Empedrado. Si bien el resultado de todos los que regresan dio negativo, solicitaron a su empresa que les busque un alojamiento para cuidar a sus familias como medida preventiva.

“Estaríamos saliendo mañana, lunes 3 de agosto, a la 13.55 en un vuelo de Ushuaia a Ezeiza, vamos a estar llegando a las 17. Nos esperan dos micros que nos trasladan a nuestras respectivas provincias. Somos 23 correntinos que estamos volviendo, los que vamos a estar viajando y estaríamos llegando el día 4, en el transcurso de la mañana”, dijo a El Litoral Juan Valiente.

A la vez, comentó que están quedando “diez correntinos que se encuentran en etapa de recuperación” y que “ya están de alta”. “Hay diez correntinos que siguen arrojando en el análisis de sangre positivo por eso hasta que no den negativo no podrán viajar, no les dejarán ingresar así a la provincia. Siguen arrojando positivo, porque tienen una pequeña carga viral que hace que se mantenga este resultado”, explicó y agregó que “tienen el alta médica, sólo esperan que les dé negativo para poder viajar”.

En cuanto al regreso, señaló que cumplirán el protocolo que indica el Ministerio de Salud de Corrientes, el mismo solicita que deben realizar 14 días de aislamiento todos aquellos que vienen desde otras provincias. Si bien pueden realizarlo en sus hogares, prefieren por precaución quedarse en otros lugares de alojamiento.

“Haríamos el protocolo de la provincia, si da negativo señalan que debemos hacer aislamiento preventivo. Cuando llegue a Empedrado, soy de allá, tengo que hacer cuarentena mínimo de siete días según el protocolo. Los correntinos de Capital y de Goya solicitaron a la empresa que les pague un lugar de aislamiento, preventivo y voluntario, ya que en Corrientes no es esto obligatorio y pueden hacerlo en sus casas. Pero, por seguridad de la familia y la sociedad, se tomó esta decisión. Van a hacer aislamiento en hoteles, no irán a sus casas”, comentó a El Litoral.

El hotel en esta ciudad sería uno céntrico, donde se alojaría un grupo. Los de Goya, son cuatro, estarán en una cabaña al igual que el de Empedrado.

“Nuestras familias están ansiosas y felices. Tenemos que cumplir protocolos. Nosotros también estamos ansiosos de estar con ellos pero entienden que esto es un proceso, debemos cumplir un protocolo y somos concientes de que hay que hacer esto tranquilos y cuando podamos vamos a abrazar a nuestras familias, cuando no seamos un riesgo ni para ellos ni para la sociedad”, expresó Juan a este medio gráfico.

En el buque, quedan aún los que siguen arrojando resultado positivo. Cabe recordar que 4 ya regresaron a sus provincias la semana pasada.

El sábado, realizaron un brindis y compartieron una imagen con El Litoral, “nos sacamos una foto grupal los correntinos, brindando por haber superado esto”.

Cabe recordar que el 11 de julio, “entramos con siete casos positivos, que tenían síntomas, y el domingo los hisoparon, el lunes dieron el resultado positivo; entonces, automáticamente nos hisoparon al resto y, ahí, 50 más dieron positivo, es decir, 57 de un total de 61”. “Nos hicieron extracción de sangre para conocer el tiempo que teníamos el virus, y hoy nos dieron el resultado. A los que dieron negativo (4) se demostró que tuvieron el virus, pero que se estaban recuperando y por eso dieron negativo.

Esto arrojaría que los que primero tuvieron síntomas, a la fecha, ya están recuperados”, relató Juan en una nota anterior a este diario y agregó que “se comprobó que esos cuatro también estuvieron infectados, pero se estaban recuperando”.

En cuanto a cómo se contagiaron, estimaron que habrían compartido vuelo con un positivo y que habrían estado en un hotel también con otros positivos.

