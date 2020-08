“La mayoría está postergando su retiro para después de Tokio”

Bruno Ariel Gimenez bgimenez@ellitoral.com.ar

“Lo único que no tengo es vida social”, resumió Yuri Maier mientras repasó su intensa actividad, con 31 años, y que lo tiene como gerente de Deportes de la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas (Acodepa), líder de educadores del programa Athlete365 Career+ del Comité Olímpico Internacional (COI), gerente técnico de la Confederación Panamericana de Lucha Olímpica y, además, es oficial de Desarrollo y Deporte de la Federación Internacional de Lucha. Así se mantiene ocupado el correntino que, como si fuera poco, es uno de los dueños de una cabaña en Corrientes que se encarga de la producción de búfalos.

Todo eso ocupa su tiempo desde que abandonó la lucha olímpica, en 2016, y que le sirvió de base para transmitir su experiencia al momento de decidir bajarse de las colchonetas.

“Lo ideal es prepararse para ese momento, no retirarse y después ver qué hacer. Cómo seguir capacitándose, en simultáneo, mientras van transcurriendo los últimos años de carrera deportiva y obviamente estar preparado para afrontar ese momento”, arrancó diciendo Maier, acerca de su labor como Educador en el COI, en un alto de sus actividades en Buenos Aires, su lugar actual de residencia por la pandemia.

El Athlete 365 Career+ es un programa que capacita a los atletas para maximizar sus oportunidades de educación y empleo, y los ayuda a avanzar con confianza hacia una carrera dual o posdeportiva.

“No le estoy echando la culpa a nadie, ya era bastante ‘grandecito’, eran todas mis decisiones. Viéndolas en retrospectiva, hubo cosas que las pude haber hecho mucho mejor, pero en su momento yo estaba convencido de que era lo mejor que podía hacer y no tengo nada que reprocharme en ese sentido”.

“En mi caso, la transición fue bastante ordenada, primero, porque ya lo tenía planificado. Me vaya bien o mal, ya lo tenía bien en claro que lo iba dejar después de Río (preolímpico de 2016), más que nada por una cuestión física. Ya venía arrastrando muchas lesiones desde muy chico”, contó, quien es el máximo medallista argentino de lucha. “Hubo muchas otras cosas que no las hice, pero no con una intencionalidad. En cada etapa yo consideraba lo que era mejor para mí. Tuve un modelo inestable y muy nómade de carrera deportiva. Viví un tiempo en Estados Unidos y tuve que adaptarme a la escuela de lucha de ellos. Después fui a Alemania y tuve que adaptarme a la escuela de lucha alemana. Luego fui a Rusia y me adapté a la escuela rusa. Mi entrenador en la selección argentina era cubano, y tenía que tener un estilo de lucha cubano. Al fin y al cabo todo era un collage técnico. Cada entrenador quería hacer prevalecer su sistema y la víctima de esos conflictos siempre era mi físico. Terminaba lesionado por todos esos desacuerdos. No le estoy echando la culpa a nadie, ya era bastante ‘grandecito’, eran todas mis decisiones. Viéndolas en retrospectiva, hubo cosas que las pude haber hecho mucho mejor, pero en su momento yo estaba convencido de que era lo mejor que podía hacer y no tengo nada que reprocharme en ese sentido”, recalcó el joven.

Incertidumbre

Si bien la actividad deportiva en el mundo está empezando a reactivarse de manera muy paulatina, en torno a los atletas gira una total incertidumbre acerca de cuándo se volverá a la nueva normalidad. “La realidad es que a los atletas les tenés que dar una zanahoria (competencia) porque si no el aspecto psicológico y la motivación de los miles de atletas que hay alrededor del mundo entrenando, con tanta incertidumbre, para qué están entrenando”, cuestionó Yuri. “Lo que uno hace todas las mañanas es despertar pensando en el objetivo, las metas establecidas que uno tiene concretas, no de sueños en el aire, sino de metas concretas, de cuándo es la fecha, cuándo va a competir y para cuándo tiene que estar listo”, expuso. Luego, agregó que “lo que generó esta pandemia es esa incertidumbre y que la mayoría de los deportistas no sepan para qué están entrenando. Obviamente que siguen entrenando porque saben que tienen que entrenar, pero pierden el foco concreto. Nosotros tenemos que trabajar para darles cierta luz al final del túnel”, reconoció acerca de su trabajo en el COI.

La lucha es uno de los deportes que más sufre en el actual situación mundial, ya que se trata de una disciplina de estrecho contacto. “Nuestro deporte es uno de lo que más complicado está en cuanto a la transmisión del virus por el contacto tan estrecho. Solamente el rugby está peor rankeado que nosotros. Los deportes de combate son los últimos que se van a restablecer en esta nueva normalidad”, aseguró el medallista de bronce en los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, en lucha grecorromana.

La situación actual

Maier también resaltó cómo es la actualidad de su deportes a nivel mundial: “China, donde se originó la pandemia, nunca paro de entrenar. En el Centro Olímpico de Beijing, que no tiene que ver en nada entre todas las instalaciones que tenemos en Latinoamérica, hicieron una burbuja y nunca dejaron de entrenar. Depende de cada región. En Lituania nunca dejaron de entrenar. Algunos cerraron y después volvieron. En Latinoamérica venimos rezagados, porque que el virus llegó más tarde y se está extendiendo. Las competencias las tenemos todas suspendidas”, describió.

En cuanto al equipo nacional, comentó: “La selección argentina está entrenando por Zoom, cada uno desde sus casas. Se les brindó elementos para que puedan hacer entrenamiento físico desde su casa, pero nada reemplaza al entrenamiento de colchón, con sparrring y demás”, reconoció el campeón sudamericano en lucha libre y grecorromana en el certamen que se realizó en el país en 2015.

Un año más

Teniendo en cuenta la función que cumple como educador y que está en compañía de aquellos atletas que están próximos a dejar la actividad deportiva, Yuri Maier asegura que la pandemia retrasó el proceso de retiro, por encima de aquellos que aceleraron la retirada y no competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. “Para mí hubo dos opciones: atletas que tenían pensado retirarse en Tokio, y decidieron postergar su retiro a 2021, apuntando a los juegos del año que viene. Y hubo deportistas que aceleraron el proceso y dijeron ‘hasta acá llegué’, esos fueron los menos. La mayoría está postergando su retiro para después de Tokio porque realmente no terminás de cerrar el ciclo. Yo tranquilamente me pude haber retirado en 2015 y tal vez hubiera sido una buena decisión. Físicamente mis rodillas no daban para más, pero internamente decía ‘después de 20 años de estar entrenando, qué me hace entrenar un año más y no quedarme con la espina de qué hubiese pasado si seguía un año mas’. En ese sentido hay un poco más de tranquilidad emocional y el atleta dice ‘cierro el ciclo acá y no me guardo nada’”, comentó Maier, quien decidió su retiro después del preolímpico, cerrando una carrera de 20 años en el deporte.

El correntino volvió a insistir en que la pandemia no marcó la retirada de los deportistas: “Muchos atletas que ya tenían decidido retirarse este año, lo van hacer el año que viene. La mayoría de los atletas de deportes amateurs olímpicos pensamos cada cuatro años, tenemos un pensamiento de ciclos. La mayoría lo que hizo fue hacer que se retrasara un año mas la despedida”.

Balances

El correntino también opinó acerca de cómo trajo consecuencias la pandemia por el coronavirus. “Es un momento complicado para todos los deportes, también desde el punto de vista económico y financiero de las organizaciones deportivas. Muy complejo porque tenés que tener en cuenta que no tienen competencia y no podés recaudar nada, ni con público, ni con derecho de televisión. La mayoría de los gobiernos están en una recesión económica, no hablo de ni un lado, ni del otro, hablo del mundo en general, y obviamente que los recortes no van darse en el sector de salud, se van dar en deporte, donde resulta más fácil recortar en el contexto actual y justificadamente. En países en subdesarrollo no podés exigir que se recorte en salud, en educación y que inviertan en deporte. Obviamente que soy un defensor de que el deporte es parte esencial de la formación de valores y educación de las personas, pero no puedo discutir nunca que sea más importante que la salud y la educación”, reconoció.

