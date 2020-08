Floppy Tesouro, acusada de robar contenido de redes y publicarlo como propio

Estokiadora de famosos". Así se define Vicky Braier, actual panelista de Bendita, en Twitter y la "investigación" que hizo sobre las publicaciones que hace Floppy Tesouro le hace honor a su "apodo" virtual.

Activa en la red, @juariuok advirtió que la actual participante del Cantando 2020 tomaría fotos de marcas y de otros influencers internacionales para postearlas ¿como propias? en su Instagram.

"Floppy no solo roba cantando", escribió Juariu, junto a un ejemplo de los posteos que encontró en la red de Floppy, de un conjunto de ropa interior con brillos que previamente fue publicado en otra cuenta. Luego, la joven tucumana fue por más, al visibilizar otras copias: "Momento de relax... mientras robo fotos".

Además de exponer que Tesouro "robaría" contenido de otras personas para lucir en su muro, Vicky Braier dijo que la modelo tendría más de una cuenta falsa, con las que se defiende cuando la atacan. "No solo eso, sino que también comenta desde su cuenta trucha. Ni siquiera tuve que hacer un esfuerzo para descubrirlo. 'Morida'", expresó, picante.

Con el tema resonando en las redes y en los medios, Ángel de Brito aprovechó la presencia de Floppy Tesouro en LAM para consultarle por el tema, y ella respondió seria: "Primero le agradezco por seguirme. Yo estoy trabajando con una empresa. Ellos editan mis fotos y suman fotos a las mías personales".

"Ellos me arman el feed semanalmente. Yo trabajo mucho en mi imagen", dijo.

Y agregó: "Me inspiré. ¿Uno no se puede inspirar? Otras fotos me las suma la empresa, que generan un contenido. Yo nunca puse que soy yo o no soy yo. Yo pongo las frases".

Ciudad.com