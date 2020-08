Karina, La Princesita contó el sorpresivo motivo por el que no nombra a Gianinna Maradona

Karina Tejeda y Gianinna Maradona vivieron durante años encontronazos mediáticos. El inicio de estas diferencias tiene, como mínimo, dos caminos. Por un lado, el inicio del romance de La Princesita con Sergio Agüero. La cantante y el futbolista se conocieron a fines de 2013, cuando el Kun se estaba separando de Maradona. La diferencia en cuanto al tiempo, entre el fin de un romance, con el inicio del otro, es lo que sobrevuela las cabezas de los personajes mencionados.

El otro camino tiene que ver con una fiesta que realizó Diego Maradona y a la que convocaron a Karina para que brinde un show. Este episodio se llevó adelante en julio, también de 2013 -tres meses después de que el Kun y Giannina se separaron oficialmente-. ¿Qué pasó esa noche? Tejeda hizo referencia a esto: “A mí lo que me molesta es que en ese momento se afirmó algo, y después eso queda ahí, dando vueltas. La gente tal vez se olvida, pero yo no, eso queda”, comenzó con su descargo en LAM.

Acto seguido, cuando explicó cómo se dio la negociación, evitó hablar de Gianinna y dio una explicación que causó sorpresa. “Me acuerdo que me llamó Claudia, después hablé con una tal Cecilia. Yo no manejaba los shows, pero desde la oficina de representación me dijeron que querían hablar conmigo, y bueno, como eran ellos, los atendí y terminé hablando con…bueno, con la hija de Claudia…”. En ese momento Ángel de Brito la interrumpió: “¿Gianinna?”. “Si, ella. Por respeto no la nombro porque después dicen que una se cuelga, y la verdad que…me da lo mismo”.

Más tarde, detalló ese llamado: “Ella me dice: ‘Mirá, queremos que cantes, viene Diego, a él le encanta tu música, está enamorado de vos’, eso lo entendí como que estaba enamorado de mi música”, detalló. Luego del llamado, en el que le pidieron un presupuesto, decidió no cobrar por su trabajo: “No quise cobrar porque para mí era Tinelli, Susana, Maradona, era como un regalo para mí. También me pasó con Messi, que no cobré, pero porque yo no quise”.

Ya en tren de confesiones, brindó detalles de lo que ocurrió la noche de la fiesta. “Fue todo muy normal, hice una canción para los enamorados –no tenía idea si estaba con Claudia o no-quise ser respetuosa. Él (Diego) se comportó muy bien, nada que decir. No me tiró los perros. Fue muy correcto en su trato”.

El conductor del programa quiso saber más. Intentó entender de dónde viene el conflicto. Sobre esto, le preguntó si en algún momento de su vida se cruza con la hermana de Dalma, si le preguntaría porque habló de un romance entre ella y su padre. A esto, Tejeda respondió: “No, yo siempre fui muy respetuosa de los dolores de los demás. Jamás me vieron subiendo una foto para provocar, nada. Es más, quedé durante muchos años como agrandada y creída por tratar de mantener un perfil bajo. Yo no hablaba, no quería líos con nadie. Vi que son personas que están muy expuestas y tuve respeto para quien era mi pareja en ese momento y para ellos también”.

A lo largo de estos años, uno de los encontronazos más fuertes entre ellas se dio en el 2016. Unos intercambios de mensajes vía Twitter, a la vista de todos, recrudeció el malestar. Si bien nunca quedó claro que fue lo que las llevó al intercambio de tuits, el enojo sobresalió y hasta incluyó a usuarios que se prendieron y se pusieron de un lado y del otro.

Respecto a los rumores de romance con el actual técnico de Gimnasia, fue tal lo que se generó, que llegó hasta Inglaterra. Meses después del episodio, cuando Agüero y Tejeda oficializaron y se fueron a vivir a Manchester, la prensa británica hacía referencia al tema poniendo el foco en que le había “robado” la novia a su ex suegro.

Infobae