PJ: se diluyen las chances de una interna acotada en 2020

Venció este mes el mandato del interventor del Partido Justicialista de Corrientes, Julio Sotelo. Sin embargo, se prorrogó su gestión por otro año. Pese a los intentos, en el peronismo son pesimistas acerca de concretar las internas este año.

La situación de emergencia por la pandemia del coronavirus truncó los planes del peronismo correntino, que soñaba con que la normalización llegaría con las elecciones internas, postergadas desde hace 10 años.

Sin embargo, todo lo que se ideó no podrá realizarse y en el seno partidario no son pocos los que piensan que no habrá elección alguna este año.

Aunque sea difícil creer, esta vez la postergación no se debe a maniobras internas justicialistas. Todo lo contrario, la mayoría de los 100.000 afiliados del PJ estaban ansiosos de votar, pero la pandemia tiró por la borda todas las proyecciones.

El peronismo espera ahora que la cuestión sanitaria mejore en 2021. De lo contrario, se agravará la situación política y no sólo la del justicialismo.

Los compañeros deben no sólo elegir autoridades partidarias, sino además a los candidatos para los cargos electivos que se disputarán en 2021.

El actual interventor, cuyo mandato caducó este mes, Julio Sotelo, preparaba un cronograma acotado para poder avanzar cuanto antes en las internas. Pero no podrá implementarse.

Si bien Sotelo concluía su mandato en agosto, el Consejo Nacional del PJ avaló una prórroga de la intervención por otros 365 días.

“Yo no estoy de acuerdo con una lista única, pero ante la situación de pandemia, es una alternativa que está en el bolillero, pero depende de los peronistas locales. No podemos avanzar en una grilla única y que quede gente herida que luego sea acogida por los adversarios electorales”, había dicho Sotelo a El Litoral.

“Todos los partidos están en la misma situación del PJ. Todos tienen que convocar a internas para elegir candidatos 2021. Es en este marco que yo creo que es necesario que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para avanzar en un protocolo acotado para poder realizar las internas y que no suscite un movimiento masivo de afiliados. Porque por un largo período no se podrá”, agregó.

“El Congreso Nacional del PJ postergó hasta octubre las elecciones de sus autoridades, es en ese marco que creo que es posible hallar un salida para el caso de Corrientes. Pero todo lo que se haga necesita de un amplio consenso”, reiteró Sotelo.

