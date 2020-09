Valdés se reunió con Fernandéz por los ATN y la situación sanitaria provincial

El gobernador Gustavo Valdés viajó ayer a Buenos Aires y se reunió con el presidente Alberto Fernández y sus pares de Jujuy, Gerardo Morales; Mendoza, Rodolfo Suárez; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Allí se analizó la situación sanitaria de las provincias frente a la pandemia de coronavirus.

Posteriormente, el mandatario provincial también participó del acto encabezado por Fernández donde se anunció el resultado de canje de deuda con los bonistas.

En medio del brote de casos de covid-19 en Capital, del cual según el informe epidemiológico ayer dio cuenta de 92 casos activos (100 en toda la provincia) y a la espera de anuncios en cuanto a un posible retroceso de fase o la implementación de medidas más estrictas que se tenían que anunciar ayer, el gobernador Gustavo Valdés viajó a Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con el presidente de la Nación Alberto Fernández.

De acuerdo con la información de los medios nacionales -ya que no hubo dato oficial sobre las diligencias de Valdés en Buenos Aires y tampoco en sus redes sociales, las que últimamente dan cuenta de este tipo de hechos, que se mantuvieron sin movimiento hasta el cierre de la edición- se pudo saber que el tema principal abordado fue la situación epidemiológica de las provincias.

En la reunión que se realizó en Olivos en comparación con Mendoza y Jujuy, Corrientes es la que menos casos de covid-19 positivos presenta, pero el brote de contagios en Capital seguramente no quedó fuera de la charla, tras las declaraciones del Presidente de la Nación, quién se mostró preocupado por el incremento de casos en el interior del país. “Nos preocupa la situación en el interior, los rebrotes, la atención médica, infraestructura hospitalaria si es necesaria hay que resolverlo de forma inmediata”, había sostenido en declaraciones a la prensa. Y si bien Corrientes no es una de las provincias con circulación comunitaria, Valdés días atrás sostuvo que “en Corrientes estamos al borde de la circulación comunitaria” y luego pidió no salir este fin de semana, cuyos resultados se darán a conocer en la conferencia de prensa que se realizará hoy a las 11 (ver página 5).

Cabe mencionar en este contexto que Corrientes es una de las provincias que no acató en forma inmediata el Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo Nacional (DNU) 641-2020, que tomó por sorpresa a las provincias y desde la Casa Rosada local calificaron de contradictoria, pero al mismo tiempo ratificaron su acompañamiento a las decisiones del Gobierno nacional en este contexto de pandemia.

“Nos encuadramos en el DNU del Presidente, que más allá de un cambio la denominación de encuentros sociales por eventos recreativos y culturales de hasta 10 personas, la gente no va a tener problemas. A eso se refería el Gobernador cuando decía que el decreto es contradictorio. Pero es una cuestión semántica en la que insistimos y somos celosos en ello para que no digan que no acatamos la decisión nacional”, aclaró el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo.

Recursos

En el cónclave también se avanzó sobre recursos económicos y según reveló una fuente al diario La Nación, durante la reunión los gobernadores pidieron “ayuda” en el reparto de los $120.000 millones prometidos a las provincias en concepto de ATN y créditos. También la disponibilidad de las partidas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.

“Vamos a esperar la reestructuración de la deuda con el Fondo y luego iremos a la carga del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para avanzar con estos proyectos”, había anticipado el gobernador Gustavo Valdés.

Corrientes accedió a un crédito nacional a tasa blanda por $800 millones que se ajustan por inflación, a pagar a una tasa del 0,10% anual y se devolverán en 36 cuotas a partir del 2021.

La Provincia debía haber recibido este año $107.000 millones de Coparticipación Federal, pero la caída de la recaudación repercutió de tal manera que a las arcas provinciales llegarían $97.000 millones. La pérdida rondaría los $10.000 millones y podría ser más.

Reforma

Dado que el oficialismo nacional no pierde la esperanza de que los legisladores de la oposición por lo menos se presenten para lograr el quorum en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir el tema de la reforma judicial, en el encuentro, de manera implícita, se abogó por el diálogo. Y en este sentido se debe recordar que a pesar de que Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa que fue aprobada en la madrugada del viernes por el Senado de la Nación y que hoy se debatirá en Diputados, Valdés se diferenció de esta posición y solicitó debatir la iniciativa enviada por el Ejecutivo, al juzgar que los cambios en el sistema judicial requieren del “consenso de todos” para tener “una gran legitimidad de origen”.

En síntesis, el Gobierno nacional busca con estas instancias de diálogo mostrar un acercamiento a los referentes de la oposición tras una semana marcada por el enfrentamiento con Juntos por el Cambio.

(MNR)