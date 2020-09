Fabián Borro destacó el avance para el regreso

El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb), Fabián Borro, se mostró satisfecho por el avance para concretar el regreso de la Liga Nacional. “Estamos contentos de poder dar un paso más (sobre la reunión con el ministro Matías Lammens) y sabemos que no es un paso definitivo, es un día a día, y va cambiando. Ojalá que esto mejore por el bien de los argentinos y que, de alguna manera, podamos aliviar nuestra situación. Por eso se trabajó fuertemente en los lugares turísticos, venimos con muchas horas de trabajo y, como dice Gerardo Montenegro (presidente de la AdC), a veces no se valora el trabajo cuando se dicen cosas que no son ciertas. Venimos haciendo un enorme trabajo con muchos dirigentes y mucha gente que está armando esquemas para poder llevar adelante esto”.

El dirigente también se refirió a la Liga Argentina, la segunda competencia en importancia en el país: “El Torneo Federal tiene realidades muy diferentes entre los equipos. Hay muchos clubes en condiciones de jugar, pero tenemos que esperar y que todos cumplan con lo que se debe. La idea es comenzar antes de febrero. Los equipos de la liga federal de desarrollo también tienen que esperar y hay que ver si juegan. Queremos darle apoyo al básquet femenino y al 3x3. El mensaje que queremos dar es que estamos trabajando en todos los torneos”, apuntó el dirigente en diálogo con Uno contra uno.