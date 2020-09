Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con otro ex presidente: "Menem no fue el único"

Una sola frase bastó para que Graciela Alfano sorprendiera en vivo a Marina Calabró y el equipo de Confrontados, en El Nueve. “Siento que hay adrenalina en ese panel”, agregó luego de su declaración. E hizo una salvedad: “Quiero decir que no fue Néstor Kirchner. Quiero aclarar esto para que nuestra vicepresidenta no se sienta tocada, porque con Néstor nunca salí en mi vida. Lo conocí, pero no”.

Antes de revelar el nombre del mandatario argentino con el que mantuvo una relación, la actriz buscó generar misterio. “Tengo una duda: ¿O cuento la historia o cuento quién era? Porque las dos cosas juntas no se puede”. Atento a las palabras de la entrevistada, el periodista Franco Torchia agregó información que recibió en vivo: “En ese momento la persona (en cuestión) no estaba ejerciendo la presidencia del país. Fue previo”, advirtió.

“Perdón, pero estaba ocupando el cargo de presidente en Boca”, interrumpió Graciela Alfano confirmando que su romance fue con Mauricio Macri, que estuvo al frente de la institución entre 1995 y 2008. La ex vedette indicó que su relación fue en la época en que ella conducía El Periscopio (1995-1997) junto a Carlos Monti por la pantalla de América. Y el periodista agregó que la actriz en ese entonces había sido la imagen del auto que en ese momento promocionaba la empresa automotriz de la familia Macri.

“Teníamos una anécdota muy graciosa porque si bien yo no estaba casada, estábamos en clandestino, de alguna manera", dijo y aclaró: “Esto lo puedo contar porque él lo reconoció”. Y reveló detalles de sus citas “en un lugar privado”: “Habíamos ido a un departamento de un amigo de él en el que nos encontrábamos. (Mauricio) tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Entonces, me dice ‘mirá, me voy del cuarto, voy a atender a una persona un rato. Luego regreso’. Y a mí, como buena vida, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces, dije ‘yo me voy’ -relató-. Empoderada, cuando voy a agarrar mi ropa, me acuerdo que había hecho un striptease en el living y que había quedado ahí. Y en el cuarto estaba la ropa de él".

Graciela Alfano contó que abandonó el departamento “por la puerta de atrás” y vistiendo las prendas de Macri, incluso tomó su billetera para pagar el taxi que la trasladó hasta su casa. “Cuando se va la persona, (Mauricio) no me encuentra a mí, tampoco su ropa. Y me llamó”, continuó y reprodujo la conversación telefónica que mantuvieron.

—¿En dónde estás?

—En mi casa. Vos no me dejás esperando.

—Pero te fuiste con mi ropa.

—¿Y con qué querés que me vaya si estaba toda mi ropa en el living con el señor?

—Pero tengo que ir hasta tu casa.

—Te llevo tu ropa y vos me das la mía.

—Bueno, pero ¿qué me pongo?

—Ponete algo de tu amigo.

Según las declaraciones de Graciela Alfano, el amigo de Macri y dueño de aquel departamento era el empresario Nicolás Caputo -Nicki, como lo llamó la ex vedette-, con quien el ex presidente tiene un vínculo desde que eran compañeros de colegio.

Infobae