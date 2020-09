“Fernández ejecuta la orden de Cristina Kirchner”

Dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a criticar duramente el allanamiento a la quinta de Mauricio Macri.

Ocurrió después de que la Justicia allanara la quinta “Los Abrojos” del expresidente en el marco de una denuncia por violación de la cuarentena y se llevaron los registros de las cámaras de seguridad.

“A Cristina la mueve el odio, y el Presidente ejecuta su orden. Si no, que expliquen cómo un juez manda a allanar la casa de @mauriciomacri por una cuarentena, cuando el propio Gobierno la niega por cadena nacional. Usen la energía para resolver problemas, no para sembrar odio”, tuiteó Patricia Bullrich, titular del PRO. “Allanamientos para unos, risas para otros. Lamentablemente la oposición no cuenta con los privilegios de @alferdez, que admite violar la cuarentena y no tiene consecuencias”, escribió por su parte Cristian Ritondo, quien subió el tuit acompañado de un fragmento de la entrevista que Alberto Fernández ofreció semanas atrás en Sobredosis de TV (C5N), cuando dijo al día siguiente, domingo, que iba a almorzar “con gente que quiero”. Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, apuntó: “El municipio de Malvinas Argentinas gobernado por el FdT pidió que investiguen si Macri violó la cuarentena por reunirse con tres intendentes opositores. ¿La Justicia investigará la reunión de Alberto Fernández con Moyano o sólo se persiguen reuniones de la oposición?”.

