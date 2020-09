Malloneros protestaron en el Paraná contra agentes del Chaco por el retiro de sus redes

Durante la mañana de ayer un grupo de malloneros de la ciudad de Corrientes realizó una manifestación pacífica con embarcaciones sobre el río Paraná reclamando la devolución de las redes que, según señalaron, fueron retiradas por agentes de la Brigada Operativa Ambiental (BOA) de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente del Chaco.

Los pescadores indicaron que no violaron ninguna reglamentación local, por lo que no hay motivos para el secuestro de las herramientas de trabajo, y en el caso de no ser retornadas durante la jornada de hoy, no descartan volver a protestar mañana en las costas del barrio Virgen de los Dolores.

Los pescadores correntinos manifestaron que cuentan con el apoyo de colegas de la vecina provincia del Chaco que estarían atravesando por problemáticas similares.

En la mañana de ayer una veintena de malloneros de distintos barrios de la ciudad, como Virgen de los Dolores, Bañado Sur, Itatí, Arazaty, Puerto Italia, realizaron una manifestación pacífica en las costas del barrio Virgen de los Dolores y posteriormente se trasladaron con embarcaciones al canal de navegación del río Paraná para reclamar por el secuestro de las redes por parte de agentes de la provincia del Chaco.

“Hay más de 20 malloneros a los que los agentes del BOA del Chaco les sacaron las redes sin darles mayores explicaciones y ahora no pueden trabajar. No es la primera vez que pasa y estamos reclamando que las devuelvan y no nos persigan ni discriminen más”, expresó a El Litoral el referente de la Asociación de Malloneros del barrio Virgen de los Dolores, Ramón Acuña.

“Nosotros no cometimos ninguna infracción a las normas que rigen del lado correntino del río Paraná, pero igual vinieron los agentes del Chaco y nos sacaron las redes. Reclamamos al director del BOA, Marcelo Churín, que nos devuelvan las mallas y herramientas confiscadas y si mañana (por hoy) no hay respuestas, el jueves vamos a volver a manifestarnos”, señaló Acuña.

En junio los malloneros correntinos realizaron protestas por problemas similares con agentes chaqueños.

(FC)