Cumple 100 años la Eragia, una marca  registrada en la educación agropecuaria

Hace un siglo, casi a la par de la llegada de la Educación Universitaria al NEA, se creó la actual Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia), con el objetivo de aportar al desarrollo regional desde el conocimiento y la formación profesional. Esta semana la institución, ubicada en la ciudad de Corrientes y dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), conmemora sus 100 años, destacando el prestigio logrado en la región y la vigencia de los valores de “aprender haciendo” y del compromiso social.

En el mes de julio del año 1920 la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe, una institución con carácter regional, decidió la creación, con sede en Corrientes, de la Facultad de Agronomía, Ganadería e Industrias Afines “Fagia”, que actualmente son las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Dicha decisión significó la llegada de Educación Universitaria al Nordeste argentino. Ese hito para la educación de máximo nivel de la región, ocurrido hace un siglo, estuvo además acompañado por otra decisión que fue la creación casi en paralelo de la Escuela de Peritos Agrícolas Ganaderos dependiendo de la UNL.

Así, el 13 de septiembre de 1920 tomó vida una institución que ahora está cumpliendo 100 Años: la hoy llamada “Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines” (Eragia), una de las más antiguas escuelas agrotécnicas preuniversitarias del país.

A lo largo de la historia la Eragia tuvo muchas sedes, pero lo que sí mantuvo firme es su principio de formar jóvenes capaces de aportar activamente al desarrollo local sustentable, promover estudiantes con competencias para proseguir estudios terciarios o universitarios, como así también, preparar jóvenes con responsabilidad y compromiso social.

De esta forma definen las actuales autoridades de la Eragia cómo encuentra a la escuela los primeros 100 años de vida institucional, bajo el lema “100 Años Comprometidos con la Enseñanza Agropecuaria en la Región”.

“La Eragia es hija de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), pero por sobre todo es una institución de referencia en la región NEA” destacó José Leopoldo Payes, director de la escuela.

Es que la Eragia si bien está asentada en la ciudad de Corrientes, siempre mantuvo su impronta regional, recibiendo año a año estudiantes de las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y Santa Fe, entre otras.

Sobre estos cien años de vida institucional, desde la Eragia, que actualmente depende de la Unne, destacan el aporte en forma continua a la formación integral de jóvenes de la región, con 95 promociones de "eragianos" distribuidos en Argentina y otros países, más de 2.200 egresados, y el aporte al desarrollo de propuestas productivas relacionadas con las demandas actuales en agricultura, ganadería y en la transformación de materia prima vegetal y animal dando valor agregado en origen.

El Centenario encuentra a una institución con fuerte sentido de pertenencia con sus estudiantes, y las familias de los mismos, los docentes, el personal no docente, y en particular con todos los egresados, quienes no sólo exhiben con orgullo el haber transitado por la Eragia sino que desde distintas formas se mantienen vinculados a la institución.

Eragia es marca registrada aprobada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, “pero lo más importante es que el principal reconocimiento del nombre Eragia proviene de sus integrantes y de la comunidad en general”.

Festejos

La emergencia sanitaria por la pandemia modificó las actividades previstas para la conmemoración del centenario, actividades que estaban pensadas desde la idea de reunir a la gran comunidad de “eragianos” como con orgullo se denominan quienes transitaron por la institución.

Como alternativa a la limitación de eventos presenciales, se dispuso un cronograma de actividades virtuales, en las que se hizo una presentación de las distintas promociones de alumnos y repasos por la historia de la escuela.

En tanto, este viernes 11 de septiembre a las 10 horas se hará el “Acto en Conmemoración del Centenario”, con transmisión en vivo por el Facebook de la Escuela (sin asistencia de la comunidad) y sí con la presencia de autoridades cumpliendo el protocolo para la prevención de Covid-19.

Las celebraciones proseguirán el domingo 13 de septiembre, con la presentación del video institucional del Centenario en el Facebook de la Escuela y la Misa de Acción de Gracias por el Centenario a celebrarse en la Parroquia San Juan Bautista con transmisión en vivo también por el Facebook de la Escuela.